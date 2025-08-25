Fuente Externa

Santo Domingo, D.N. – La Armada de la República Dominicana incrementa sus capacidades operativas con la incorporación del Guardacostas “ARCTURUS” GC-114, de la clase Defiant 85 (Near Coastal Patrol Vessel – NCPV), adquirido mediante el programa de Venta Militar Extranjera (FMS) del Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA).

La operación se realizó bajo un acuerdo de compra-donación, en el que el Estado dominicano aportó el 30% del costo total, mientras que el 70% fue financiado por los Estados Unidos, reafirmando la estrecha relación de cooperación bilateral en el combate a amenazas comunes de la región.

La moderna embarcación fue recibida en el Puerto de Sans Soucí durante una ceremonia encabezada por la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Patricia Aguilera, y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD. Participaron además Michael Jensen, director del Consejo de Seguridad Nacional para Asuntos del Hemisferio Occidental; Joseph Humire, subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental; y los miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, incluyendo al comandante general de la Armada, vicealmirante Agustín Morillo Rodríguez, ARD.

El ARCTURUS GC-114 fortalecerá la vigilancia marítima y el control de las aguas jurisdiccionales del país, ampliando la capacidad de respuesta frente a pesca ilegal, narcotráfico, migración irregular, crimen organizado transnacional y operaciones de búsqueda y rescate en el mar.

Construido en el astillero Metal Shark Boats, en Luisiana, EE.UU., el Guardacostas posee:

• 87 pies de eslora, 19 de manga y 35 pies de altura.

• Casco en “V” de aluminio con mamparos estancos, que garantizan mayor seguridad estructural.

• Dos motores Caterpillar C32, que le permiten alcanzar una velocidad máxima de 26 nudos.

• Capacidad de 20 toneladas de desplazamiento, tripulación de hasta 22 miembros y autonomía para operaciones de mediano alcance.

• Un sistema de lanzamiento de bote inflable rígido (RIB) de 18 pies con dos motores fuera de borda, ideal para misiones de interdicción.

• Preparación para instalar de 3 a 5 afustes de ametralladoras medianas y pesadas.

Con la llegada de esta nueva unidad, la Armada suma dos embarcaciones de esta clase, junto al GC-102 “BETELGEUSE”, incorporado en agosto de 2020, consolidando así la modernización de la flota naval dominicana.

Tras la ceremonia, las autoridades dominicanas y estadounidenses sostuvieron una reunión estratégica, en la que abordaron temas prioritarios relacionados con la seguridad marítima, la lucha contra el narcotráfico, la migración irregular y el crimen organizado transnacional, fortaleciendo los lazos de cooperación y la defensa regional.