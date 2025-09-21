Por Melba Navarro

La Fundación Budista Tzu Chi en República Dominicana realizó dos importantes actividades en el sector Villa Hermosa, La Romana, con el propósito de apoyar a la niñez y a las comunidades más vulnerables.

El viernes 19 de septiembre se llevó a cabo la entrega de uniformes y útiles escolares a los estudiantes de los Centros Educativos Tzu Chi, iniciativa que busca garantizar mejores condiciones para el aprendizaje y aliviar la carga económica de las familias.

Mientras que el sábado 20 se llevó a cabo un operativo médico en la Escuela Primaria Tzu Chi, donde se ofrecieron consultas de medicina general, ginecología, cardiología, pediatría, oftalmología, medicina familiar, odontología, sicología y otros servicios básicos de salud, además de la entrega de medicamentos esenciales. En esta jornada, un total de 291 pacientes recibieron atención médica y 68 adultos y niños fueron tratados por diversos problemas dentales, además de recibir productos para la higiene dental.

Con estas acciones, Tzu Chi reafirma su compromiso de servir con compasión y amor al prójimo, llevando esperanza y apoyo a quienes más lo requieren, por lo que muchos voluntarios de diferentes regiones del país se unieron a estas jornadas y así confirmaron su espíritu solidario con el necesitado