Fundación “Fusión” y Facultad de Artes de la UASD inauguran expo colectiva “Fusionarte”

Por Brinio Batista

La Fundación “Fusión”, con el apoyo de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), inauguró la exposición colectiva “Fusionarte”, que reúne a un grupo de nueve artistas visuales dominicanos vinculados a esa institución. El evento es la primera muestra de los artistas “Fusión” en la UASD y marca el inicio de una nueva asociación colaborativa entre ambas instituciones.

Los artistas expositores en “Fusionarte” son América Olivo, Citlally Miranda, Enrique Royo, José Ramia, Kelvin Naar, Kutty Reyes, Lilian Marte, Thimo Pimentel y Tony Fondeur. Tomando como motivo la fusión de los elementos naturales y sociales, la muestra presenta 25 piezas en distintas expresiones y manifestaciones artísticas conforme a la poética singular de cada artista: pintura, grabado, fotografía, cerámica, instalación, arte reciclado.

Durante el acto, la arquitecta Arelis Subero, decana de la Facultad de Artes, saludó a los artistas expositores y agradeció la asistencia del público. “Fusionar el arte es poder concebir relaciones interinstitucionales, poder establecer un vínculo a través del arte como referente de transformación social, como espacio, vehículo, medio que nos permite llegar a un público mayor”. Por su parte, el doctor Fidel Munnigh, vicedecano, puntualizó que la iniciativa nace de una relación de intercambio esencialmente institucional y destacó la calidad de la propuesta visual, curatorial y museográfica de esta expo.

En su comentario crítico, el doctor Odalís Pérez señaló: “Veo que aquí, en “Fusionarte”, hay un movimiento, encabezado por ese escrito (…) Creo que aquí hay mucho que ver y mucho que aprender, porque en cada pieza hay un universo individual que tiene su contenido, su razón de ser, lo que propicia un arte de hoy. Hay una metavanguardia: es una vanguardia de hoy. Una mirada amplia, permanente y visional”.

El evento contó con la presencia de docentes y estudiantes, así como de amigos e invitados especiales tanto de “Fusión” como de la Facultad de Artes de la UASD.