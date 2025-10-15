Por Carmen Curiel

Villa Altagracia, Rep. Dom.-Con el objetivo de coordinar con las diferentes instituciones formales e informales de la sociedad de Villa Altagracia, se creó la Fundación Internacional por mi Pueblo Villa Altagracia (FUINVA), que viene realizando diferentes iniciativas que buscan la realización de las acciones relacionadas con la misión de la entidad sin fines de lucros.

Así lo informó el presidente de la fundación, el empresario Dagoberto Corporán, quien declaró que cada intervención que realizan con la organización, realización y apoyo de diferentes actividades, lo hacen con el interés de acompañar a las familias vulnerables del municipio de Villa Altagracia.

Destacó que desde FUINVA, se realiza el acompañamiento a las familias en los procesos de seguimiento y conserjería en casos especiales como el VIH/SIDA, cáncer, tabaquismo, drogadicción, alcoholismo, entre otros, para limitar la problemática en coordinación con las autoridades del municipio.

Entre las principales acciones que realiza FUINVA, se encuentra el apoyo a actividades deportivas y culturales mediante torneos, campamentos, actos lúdicos y recreativos, celebraciones especiales que contribuyan al mejoramiento de la sociedad logrando el desarrollo humano y la convivencia integral del municipio.

Además, el presidente de la organización de asistencia social, Dagoberto Corporán, resaltó la importancia de las charlas que imparten especialistas y técnicos de las diferentes áreas como son las dirigidas a prevenir el embarazo en adolescentes. Al igual que brindar asistencia legal que requieran las personas o familias pobres sin costo alguno.

A través de la Fundación Internacional por mi Pueblo Villa Altagracia (FUINVA), se han realizado entregas de útiles deportivos y escolares, equipos, utensilios y dispositivos médicos a hospitales y personas en particular.