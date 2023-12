FUNGLODE y GFDD junto con John Jay College de NY organizan conferencia sobre prevención de noticias falsas

Fuente Externa

New York, EEUU.- La Global Foundation for Democracy & Development (GFDD), en colaboración con la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) y el John Jay College of Criminal Justice, organizaron una conferencia en el campus del John Jay College en Manhattan, explorando las oportunidades e importancia de la gobernanza internacional de la Inteligencia Artificial (IA) en el contexto de las noticias falsas.

La conferencia, titulada «Cómo los algoritmos crean y previenen noticias falsas», contó con el profesor Noah Giansiracusa como orador principal. El profesor Giansiracusa, un estimado autor y experto en IA, subrayó el imperativo de identificar y prevenir el uso malicioso de la IA, que, como destacó el Secretario General de las Naciones Unidas, puede potencialmente «socavar las instituciones, debilitar la cohesión social e incluso amenazar la democracia».

El profesor Giansiracusa hizo hincapié en los desafíos y oportunidades de este fenómeno y argumentó que los algoritmos, incluida la IA, no son la única fuente de nuestros problemas relacionados con la información errónea y la desinformación, pero tampoco son la solución; son parte de ambos.

Sobre el tema las noticias falsas a través de algoritmos basados en inteligencia artificial, el profesor Giansiracusa enfatizó la necesidad de comprender e identificar algoritmos capaces de abordar los desafíos que plantean las noticias falsas en la era digital dominada por las grandes empresas tecnológicas.

“La escala de internet es tan inmensa que no tenemos más remedio que utilizar algoritmos para seleccionar la información que vemos, aunque se conocen muchos problemas al hacerlo. Las empresas tecnológicas no intentan crear problemas sociales, pero muchas son tan grandes y poderosas que incluso los pequeños errores y descuidos tienen un gran impacto en la sociedad”.

El profesor Giansiracusa comentó: «Desde buscar en Google hasta desplazarnos por las redes sociales y chatear con ChatGPT, todos recurrimos con frecuencia al internet para encontrar información sobre el mundo. Esta información está determinada por algoritmos ocultos controlados por empresas de tecnología». Explicó además cómo las personas, incluso aquellas sin experiencia técnica, pueden discernir estas tendencias.

“Es muy difícil fomentar el uso positivo de la tecnología y al mismo tiempo limitar los daños, pero todos los individuos, corporaciones, gobiernos y organizaciones internacionales debemos trabajar juntos para hacer lo mejor que podamos en este sentido. En lugar de centrarnos únicamente en lo que es verdadero y lo que es falso, deberíamos observar las formas en que se manipula nuestro ecosistema de información para obtener beneficios políticos y financieros.

Una cantidad considerable de noticias falsas se genera por razones financieras más que políticas. En consecuencia, una forma de reducirlo es trabajar más duro para desfinanciarlo”, afirmó.

En el contexto moderno, observamos la influencia constante de las tecnologías emergentes, en particular la Inteligencia Artificial (IA), en diversas facetas de nuestras sociedades. Este impacto se extiende a la educación, el entretenimiento y los métodos a través de los cuales buscamos información, incluidas las noticias. Al reconocer este panorama transformador, Rodolfo Fuertes, director ejecutivo de GFDD, subrayó la conciencia de la organización sobre estos cambios y reconoció el imperativo de seguir avanzando en el debate en curso.

GFDD y Funglode organizan activamente clases y conferencias alineadas con la iniciativa de las Naciones Unidas sobre Inteligencia Artificial, con un enfoque específico en la exploración de oportunidades y aspectos de la gobernanza internacional. De cara al futuro, GFDD sigue comprometido a revisar las tendencias emergentes en IA, con planes para involucrar a nuevas partes interesadas en las discusiones en curso durante el próximo año.

ACERCA DE LOS ORGANIZADORES

La Global Foundation for Democracy and Development (GFDD) tiene su sede en la ciudad de Nueva York y fue establecida en 2002 por el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández. GFDD, junto con su organización hermana, la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), en la República Dominicana, opera como un grupo de expertos dedicado a apoyar las iniciativas de las Naciones Unidas, particularmente aquellas relacionadas con la Agenda de Desarrollo 2030.

Como organización no gubernamental, GFDD tiene estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC) desde el 2013. Además, GFDD cuenta con estatus consultivo ante varios órganos de las Naciones Unidas, incluida la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Departamento de Información Pública (DPI), la Oficina del Pacto Mundial, la Oficina contra la Droga y el Delito y la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), así como el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigación (UNITAR). Puede encontrar más información sobre GFDD en su sitio web: globalfoundationdd.org