Gary Sánchez llegó a un acuerdo con los Padres de San Diego

León Felipe Rodríguez

En San Diego.– El receptor dominicano Sánchez se unirá a su tercera organización en el 2023, luego de llegar a un acuerdo con los Padres de San Diego el lunes.

Según una fuente que inform a AJ Cassavell de MLB.com, el movimiento aún no se ha hecho oficial.

Sánchez fue reclamado en waivers después de ser designado para asignación por los Mets.

Sólo participó en tres juegos con Nueva York y conectó un hit, con una carrera impulsada.

Comenzó la temporada con los Gigantes, pero no disputó partido alguno en las Grandes Ligas con San Francisco.

El receptor fue dos veces al Juego de Estrellas también obtuvo un Bate de Plata, y pasó sus mejores años con los Yankees.

La situación de los receptores de San Diego ha estado en constante cambio, con Luis Campusano en la lista de lesionados desde principios de mayo debido a una lesión en un pulgar.

Austin Nola ha tenido problemas en el p.lato (OPS de .434) y Brett Sullivan viene compartiendo tiempo con él detrás del plato.

Por otro lado la jornada del Béisbol de las Grandes Ligas, dejo como ganadores a 11 equipos entre ellos :

Guardianes 5 Orioles 0

Texas 5 Detroit 0

Kansas 7 Cardenales 0

Cubs 1 Tampa 0

Twins 7 Astros 5

Arizona 7 Rockies 5

Yankees 6 Marineros 4

Oakland 7 Bravos 2

Angelinos 6 White Sox 4

Washington 6 Dodgers 1

JUEGOS DE HOY MARTES 30 DE MAYO

Detroit Vs Texas 6:40

Marlins Vs San Diego 6:30

Orioles Vs Guardianes 7:05

Toronto Vs Cerveceros 7:07

Mets Vs Phillies 7:10

Boston Vs Cincinnati 7:10

Cardenales Vs Kansas 7:45

Cubs Vs Tampa Bay 8:05

Astros Vs Twins 8:10

White Sox Vs Angelinos 8:10

Marineros Vs Yankees 9:40

Arizona Vs Rockies 9:40

Oakland Vs Bravos 9:40

Gigantes Vs Piratas 9:45

Dodgers Vs Washington 10:10