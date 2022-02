Generado otro aplazamiento en nuevo juicio a Rafael Lara en caso asesinato regidor Catalino Sánchez

Por Julio Benzant Periodista- Ciudadoriental.com; el primer periódico en Internet de Santo Domingo Este. CONTACTO Periodista- Ciudadoriental.com; el primer periódico en Internet de Santo Domingo Este. CONTACTO [email protected]

El Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo, aplazó para el dos de marzo del año en curso, el inicio del nuevo juicio seguido a Rafael Lara Contreras, condenado a 20 años de prisión por la presunta complicidad en el asesinato del regidor por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), Catalino Sánchez.

El tribunal compuesto por los magistrados Julio Armando Aybar Ortiz (presidente), Flor Batista y Laisa Matos Duran (miembros), acogió el nuevo aplazamiento fue para ofrecer oportunidad al ministerio público y a la defensa de preparar sus medios y estrategias en el proceso.

La solicitud inicial de aplazamiento, provino de la Fiscalía, que el pasado 20 de enero solicitó por la Secretaria del tribunal el desglose de las pruebas que reposan en el expediente, pero este miércoles 16 de febrero, aún no habían sido entregadas.

El ministerio público argumenta no tener conocimiento de las pruebas documentales que reposan en expediente acusatorio.

El pasado lunes 11 de enero fue el primer aplazamiento en nuevo juicio a Lara Contreras.

El nuevo juicio fue ordenado por sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que consideró existencia de inobservancia de la presunción de inocencia del justiciable.

La SCJ en la Sentencia núm. 001-022-2021-SSEN-00726, la Segunda Sala de la SCJ fallo así:

«Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Rafael Lara Contreras contra la referida decisión, y envía el proceso por ante la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, a los fines de que asigne una de sus salas, con excepción de la Segunda, a los fines indicados».

El 21 de marzo del 2018, el Segundo Tribunal Colegiado de esta jurisdicción, condenó los hermanos Benny y Rafael Lara, a cumplir 30 y 20 años de prisión, respectivamente, por el asesinato del concejal Catalino Sánchez.

El tribunal encontró culpable Benny de violentar los Artículos 295, 296, 297, 298, 302 y 304 del Código Penal Dominicano (CPD), que sancionan el asesinato con premeditación y asechanza, mientras a Rafael Lara, a 20 años de prisión por la presunta complicidad en el asesinato, sancionada por los Artículos 59 y 60 del CPD.

En agosto del 2019, la Primera Sala de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, confirmó las condenas de 30 y 20 años de prisión a los dos justiciables.

Un recurso de casación fallado por la Segunda Sala de la SCJ, en relación a Benny Lara Contreras, hermano de Rafael Lara, fue ratificado la sentencia de 30 años de prisión por el crimen.

-«Rechaza el recurso de casación interpuesto por Bennys Lara Contreras contra la sentencia núm. 1418-2019-SSEN-00446, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial Santo Domingo el 8 de agosto de 2019; en consecuencia, confirma dicha decisión en cuanto a este».

Rafael Lara, fue condenado a 20 años de prisión por la presunta complicidad en el crimen en base a «pruebas de carácter indiciaria que no demuestran más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal del imputado, lo que resulta contrario al criterio de la Corte de Casación».

En su fallo, la SCJ precisa que » para fundamentar una condena en prueba indiciaria, el tribunal debió expresar claramente en su motivación los razonamientos jurídicos que ha deducido de estas pruebas al valorarlas y que le llevaron a declarar probados unos determinados hechos»

La sentencia núm. 1418-2019-SSEN-00446, establece que en el caso de Rafael Lara Contreras «la jurisdicción de apelación al confirmar la sentencia incurrió en inobservancia de la ley pues no advirtió que las pruebas aportadas no resultan suficientes para destruir la presunción de inocencia y que no existe la correlación que dispone el artículo 338 del Código Procesal Penal entre las pruebas y la condena, por tal razón es necesaria una nueva valoración de las pruebas con la finalidad de establecer la realidad de los hechos en cuanto al justiciable«.

El ex regidor Catalino Sánchez, del ahora oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), fue asesinado con un disparo a la cabeza, la noche del 8 septiembre del 2016, mientras compartía en la residencia de un amigo, ubicada en el sector Prado de San Luís, al este del municipio SDE.

Los investigadores concluyeron que el autor del crimen fue Benny Lara y, sin aportar pruebas contundentes, dedujeron que el autor intelectual del asesinato sería el hermano de este, Rafael Lara Contreras, porque este resultaría beneficiado.

Lara Contreras era el suplente del regidor Catalino Sánchez. Los dos eran del Partido Revolucionario Moderno.

El tribunal de primera instancia falló que los dos hermanos eran responsables del asesinato y condenaron al primero a 30 años de prisión y al supuesto beneficiario del crimen, a 20 años de cárcel.

Los hermanos llevaron el caso a la Corte de Apelación donde la sentencia inicial fue ratificada, pero ahora, en Casación, la SCJ, considera que esa corte actuó en forma errónea al ratificar una sentencia que padece de vicios y, eventualmente, Rafael Lara Contreras pudo ser condenado sin aportar las pruebas firmes que lo vincularan al crimen.