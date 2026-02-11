Por Angela Sanchez

Santo Domingo, R. D.- El nuevo contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez, tomó posesión de su cargo, luego de ser juramentado por el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, en un emotivo acto en el que trazó el inicio de una nueva etapa institucional sustentada en un Plan de Transformación de los Procesos Misionales de la Contraloría.

“Este plan, ya presentado al señor presidente de la República, será implementado de manera responsable y sostenida, con el objetivo de fortalecer el control interno, garantizar el adecuado resguardo de los recursos públicos y elevar la eficiencia operativa y transparencia de la gestión estatal”, puntualizó el nuevo contralor.

Durante su intervención, Espinosa, quien se desempeñaba como subcontralor de la República, expresó su agradecimiento al presidente de la República, Luis Abinader, por la confianza depositada al designarlo en una posición de tan alta relevancia para la institucionalidad del país, mediante el Decreto 84-26.

En el acto de juramentación, en el que también estuvo el contralor saliente, Félix Santana García, Espinosa enfatizó que “recibir esta responsabilidad es, ante todo, un honor, pero también un gran compromiso con la transparencia. Nuestro objetivo ha sido y seguirá siendo trabajar de manera incansable para eficientizar los procesos, siempre de forma correcta y con apego a la ley”.

Indicó que el referido plan que pondrá en marcha consta de 10 ejes estratégicos, iniciando con la transformación de los procesos misionales de la Contraloría General de la República, con lo que busca modernizar y fortalecer el rol preventivo del control interno.

Sostuvo que también trabajarán en la transformación de las Unidades de Auditoría Interna de las instituciones públicas, para que operen como verdaderas mini contralorías. Además, dijo que se establecerá la presentación anual de un Informe de Control Interno o de Auditoría Interna en cada entidad donde la Contraloría tiene presencia, elaborado por las propias unidades de auditoría.

El funcionario sostuvo que también se implementarán auditorías post focalizadas, basadas en una gestión de riesgos. De igual forma, desarrollará la supervisión material de bienes, materiales, equipos, obras y contratos de alquiler ejecutados por las instituciones públicas, basado en el modelo de la IGAE (Contraloría de España).

Precisó que se llevará a cabo la desconcentración operativa de las órdenes de pago de bajo riesgo, también basado en el modelo de la IGAE (Contraloría de España). Asimismo, se fortalecerán las Unidades de Auditoría Interna de las instituciones del sistema de Seguridad Social, mediante la designación de personal técnico especializado, con capacidad para evaluar tanto los aspectos operativos como los procesos misionales de dichas entidades.

De igual manera, indicó que se ampliará la apertura del control interno y se continuará invirtiendo en el fortalecimiento de la capacidad técnica de los auditores, así como mecanismos de control de los saldos financieros de los contratos registrados, trabajando de forma articulada con la Dirección General de Presupuesto, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y otras instituciones afines, además del apoyo técnico y estratégico de la Unidad Antifraude.

Este Plan se implementará de forma gradual, y los detalles de cada iniciativa serán presentados oportunamente.

Geraldo Espinosa es licenciado en Contabilidad por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con especialidad de posgrado en Tributos Internos. Posee un Máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas, Diplomado en Gestión Financiera, Presupuesto Público y Política Fiscal; cursos, seminarios y talleres en Auditoría, Contabilidad, Presupuesto y Fiscalización; así como una Maestría en Administración de Negocios (MBA) con concentración en Operaciones por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).Cuenta con más de 24 años de experiencia en el sector público, destacándose por la creación e impulso de importantes sistemas de control, gestión financiera y supervisión del gasto público.