Gestión de Luis Abinader aumenta un 23.5% al gasto municipal para el año 2021

La Mancomunidad de Ayuntamientos del Gran Santo Domingo y San Cristóbal manifiesta su apoyo a las iniciativas e inversiones que realiza el gobierno presidido por Luis Abinader, en el correcto manejo de la disposición final de los Residuos Sólidos, con lo que aumenta el gasto municipal para el año 2021 a la suma de 21 millones de pesos, representando un aumento del 23.5% con relación a los 17 mil millones del año 2020.

La afirmación la hizo el Director Ejecutivo de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo Waldys Taveras, dentro de los actos de inicio de la construcción de la Estación Inter-Municipal de Clasificación y Tratamiento del Municipio de Nagua y sus Distritos Municipales.

Teveras, manifestó que es un acto de responsabilidad gubernamental del Presidente Abinader asumir la remediación ambiental de los 354 vertederos y botaderos a cielo abierto que tenemos en Republica Dominicana, los que junto a los 298 registrados en Haiti, tenemos en la Isla 652, espacios destinados al depósito indiscriminados de Residuos Urbanos, donde se estima se depositan aproximadamente 21 mil toneladas de Basura diariamente, en los 71,192 Km2 de la Isla, poniendo en peligro la salubridad pública y la sostenibilidad ambiental, de los más de 20 millones de seres humanos que habitan de manera permanente en el territorio y de los turistas que lo visitan.

El reconocido Técnico Municipal señaló que el proyecto de construcción de las instalaciones que están bajo la responsabilidad de Programas Especiales de la Presidencia, que dirige el Ministro Neney Cabrera, se ha realizado con apego a las normas internacionales y destaco que el proyecto haya sido socializado con las autoridades y los dirigentes comunitarios de los territorios adyacentes a esas instalaciones, así como el bajo costo de su construcción y operación que son de 72 millones de pesos, lo que debe tomarse como modelo para el cierre técnico, la remediación ambiental y la construcción de las instalaciones que se requieren para la aplicación de la nueva ley de residuos que estableció un plazo de 36 meses para que se clausuren los 354 vertederos de Residuos Sólidos y comiencen a operar las instalaciones de clasificación y los Rellenos Sanitarios Intermunicipales, que deben iniciar a operar en 26 meses en el mes de septiembre del 2023.

Taveras recomendó un trabajo conjunto que presenten modelos de gestión integral de los residuos sólidos, a las autoridades y representantes comunitarios donde se pretendan realizar estas instalaciones las operaciones tomando como modelo el Relleno Sanitario de Rafey de Santiago y el de San José de las Matas, así como la estación de transferencia de Villa Altagracia, supervisada técnicamente por la Liga Municipal Dominicana, solo así pasaremos sin resistencia del atraso en manejo de nuestros residuos sólidos urbanos, a la modernidad y los ciudadanos no tendrán temor a contaminación y nos evitaremos el grito de a mi municipio no me traigan basura de otro municipio.

