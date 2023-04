«Gestión de Manuel jiménez es la peor que ha tenido SDE desde su fundación”

Por Juan Alexis

Las calamidades que ha tenido que padecer el municipio Santo Domingo Este bajo la gestión del peor alcalde desde la fundación del municipio el Sr. Manuel Jiménez, no se limitan únicamente al deterioro de los servicios básicos que debe brindar esta alcaldía, no vayan a pensar que Manuel Jiménez ha sido pésimo alcalde solo en la recogida de basura, sino que también ha sido pésimo en inversión de obras de infraestructuras,

malísimo en crear planes para ordenar el tránsito,pésimo en cumplir la ley del Presupuesto Participativo; pero peor aún en cumplir la ley de presupuesto municipal y así podríamos señalar una larga lista de malos atributos que dejan ver claramente lo mal gerente que ha resultado ser nuestro buen compositor Manuel Jiménez…

Pero a todos esos malos atributos agréguenle que en el departamento de Prestaciones Laborales tenemos a una llamada Carmen Sánchez que está en la posición al parecer para hacer nada, porque no es capaz ni de tomar las llamadas a los tantos ex empleados que hace más de tres años fueron cancelados y aún no dan señales de pagarle y cumplir así con ese compromiso como nada la ley de función pública.

La señora Carmen Sánchez al parecer está haciendo lo que le mandan hacer, de lo contrario ya es momento de que sea desvinculada de su posición por ser una buena para nada tal como lo es quien la tiene en la posición sabiendo que es una inútil e incapaz como servidora pública…

Me parece que ya es tiempo de que esta alcaldía que encabeza Manuel Jiménez junto a una minoría de inservibles amiguit@s de Manuel que no saben ni le interesa saber cuál es su rol y compromiso al asumir una posición pública…

Páguen ya esas prestaciones, abusadores.!!