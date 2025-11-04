Gigantes del Cibao logran tercera victoria seguida venciendo 8-6 a las Estrellas Orientales

Por Tonny Reyes

Kelvin Gutiérrez conectó cuadrangular y sencillo con cuatro carreras remolcadas en la victoria de los Gigantes del Cibao 8-6 sobre las Estrellas Orientales logrando su tercera victoria seguida en la continuación del torneo de béisbol profesional dominicano.

Gutiérrez además anotó dos carreras que fueron determinantes en el triunfo de los orientados por José Leger.

El lanzador ganador fue el relevista Helcris Olivares quien enfrentó a cuatro bateadores con dos ponches, Luis Moreno fue el serpentinero derrotado mientras que Chris Ellis se anotó su tercer juego salvado.

Las Estrella anotaron una carrera en el inicio del primer episodio con cuadrangular solitario del designado Miguel Sano por la verja del jardín izquierdo.

Los Gigantes se fueron arriba 3-1 en el cierre de la primera entrada con cuadrangular con dos compañeros en circulación de Carlos Franco por el prado derecho.

En la segunda entrada los Gigantes marcaron tres carreras con un vuelacerca de Kelvin Gutiérrez por el left con dos compañeros en bases.

Las Estrellas anotaron dos carreras en el inicio de la cuarta entrada recibiendo boleto Raimel Tapia, Rogelio Castro conectó imparable por el siore, Coco Montes remolcó a Tapia con imparable al right, Francisco Peña es golpeado llenándose las bases e Ismael Munguia impulsó a Castro con elevado de sacrificio al prado derecho.

En el cierre de la cuarta entrada los Gigantes anotaron otra vuelta luego de dos out Johan Rojas empalmó imparable al jardín izquierdo se estafó la segunda y anotó con metrallazo de hit de Kelvin Gutiérrez por el left.

En la quinta entrada los Gigantes anotaron la octava carrera abriendo el episodio Jake Holton con doblete al right, y fue remolcado con imparable al left de Julio Carreras.

En la séptima entrada las Estrellas hicieron una rebelión con tres anotación luego de dos outs Josh Lester negoció boleto, Nelson Velasquez disparo tubey al left, Raimel Tapia recibió boleto llenándose las bases, Euribiel Angeles se embasó por error del intermedista anotando Lester y Velásquez, y Rodolfo Castro remolcó a Tapia con imparable por la antesala.

Además de Gutiérrez se destacaron a la ofensiva por los Gigantes Carlos Franco un cuadrangular, Jake Holton ligó doble y dos inatrapables, Johan Rojas dos imparables y Julio Carreras un hit.

Por las Estrellas Orientales sobresalieron a la ofensiva Miguel Sano cuadrangular y sencillo, Nelson Velásquez doble y un incogible , Euribiel Angeles doblete, Rodolfo Castro y Coco Montes dos inatrapables, y Francisco Peña un inalámbrico.

Hoy Los Gigantes viajarán al estadio Francisco Michely de La Romana a medirse a los Toros del Este