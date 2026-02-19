Fuente externa

Santo Domingo.- El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ingeniero Fellito Suberví, puso a disposición de la ciudadanía cuatro nuevos camiones hidrosuccionadores, adquirido por el Gobierno por un monto de 192 millones de pesos para ser integrados al fortalecimiento operativo del Plan e Zona que ejecuta esa entidad.

El ingeniero Suberví explicó que, las unidades son camiones de International y constan de un moderno equipo con bomba de presión y una turbina de última generación de succión que se utilizan para impulsar agua y para succionar las tuberías en caso de obstrucción, y para limpieza de pozos sépticos, así como para resolver diversos problemas en el sistema sanitario del Gran Santo Domingo.

“Este es un nuevo hito histórico que marcamos en la CAASD, porque estos equipos son de vital importancia para continuar llevando salud y tranquilidad a los residentes en el Gran Santo Domingo, sobre todos en materia de saturación o taponamiento de las redes sanitarias y en caso de inundaciones como un aporte a la solución del drenaje”, indicó el director de la CAASD.

Sostuvo que estas primeras cuatro unidades de camiones succionadores forman parte de una primera etapa de doce unidades que llegarán al país antes de finalizar el año, lo que permitirá sustituir equipos con más de dos décadas de uso.

“Con esta inversión reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer la infraestructura sanitaria, mejorar los tiempos de respuestas y elevar la calidad del servicio a la población”; indicó el funcionario.