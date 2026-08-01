Gobierno mantiene sin cambios los combustibles esenciales; subsidio ya roza los RD$25 mil millones en 2026

Por La Redaccion

Santo Domingo. El Gobierno mantendrá sin variación los precios de los combustibles esenciales para la semana del 1 al 7 de agosto de 2026, pese a que el precio del petróleo de Texas (WTI) se mantiene por encima de los US$85 por barril e incluso superó los US$92 durante esta semana.

Para evitar que el alza internacional del crudo impacte el bolsillo de los consumidores, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Estado destinará RD$1,369.3 millones en subsidios, elevando a casi RD$25 mil millones los recursos invertidos en este programa en lo que va de año.

Según la institución, el mayor subsidio se aplica al gasoil regular, con RD$93.35 por galón, seguido del gasoil óptimo, con RD$84.09; la gasolina regular, con RD$52.27; la gasolina premium, con RD$26.77; y el Gas Licuado de Petróleo (GLP), con RD$17.82 por galón.

El Gobierno sostiene que esta política busca evitar incrementos en el transporte de carga y de pasajeros, así como en los precios de los productos de primera necesidad, reduciendo el impacto de la inflación sobre los hogares.

Aunque los combustibles de mayor consumo permanecerán sin cambios, algunos derivados experimentarán aumentos. El Avtur subirá RD$8.41 por galón, el kerosene aumentará RD$8.60, el Fuel Oil 1%S incrementará RD$3.34, mientras que el Fuel Oil #6 registrará un alza de RD$0.06.

Para la semana del 1 al 7 de agosto, los precios serán los siguientes:

Gasolina Premium: RD$338.10 por galón.

Gasolina Regular: RD$302.50 por galón.

Gasoil Regular: RD$254.80 por galón.

Gasoil Óptimo: RD$290.10 por galón.

GLP: RD$135.20 por galón.

Gas Natural: RD$43.97 por metro cúbico.

La tasa de cambio promedio semanal utilizada para el cálculo fue de RD$58.56, de acuerdo con las publicaciones del Banco Central.