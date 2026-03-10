Fuente Externa

Santo Domingo. La Fuerza de Tarea Conjunta reforzó las acciones preventivas que desarrolla el Gobierno para frenar la violencia de género y evitar feminicidios en el país, entre ellas la habilitación de “Puntos Vida”, espacios habilitados para que mujeres en situación de riesgo puedan solicitar ayuda de manera inmediata.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, explicó que estos puntos ya comenzaron a operar en establecimientos del sector privado y en instituciones públicas, como parte de una estrategia para acercar los mecanismos de protección a las comunidades.

Al término de la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, Raful señaló que el personal que participa en esta iniciativa ha sido capacitado para actuar como primeros respondientes y activar los protocolos de atención en coordinación con la Policía Nacional de la República Dominicana y el Ministerio Público.

“Puntos Vida crea una vía de acceso distinta, donde las mujeres no tienen que acudir necesariamente a una fiscalía o a un destacamento. Ya han comenzado a operar esta semana en distintos puntos”, explicó.

Entre los lugares donde ya funcionan estos espacios se encuentran el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, la Gobernación Provincial de Santiago, el Ministerio de Interior y Policía de la República Dominicana, el Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana y la sucursal de Farmacia Los Hidalgos ubicada en la avenida Abraham Lincoln.

Raful también destacó el fortalecimiento de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional, que en lo que va de año ha brindado asistencia a 1,695 ciudadanos, además de rescatar a 49 menores de edad de situaciones de riesgo.

Asimismo, informó que 630 personas han sido arrestadas en flagrante delito por casos relacionados con violencia intrafamiliar y de género, mientras que 5,994 víctimas han recibido cobertura, protección y seguimiento por parte de las autoridades.

La ministra adelantó que también se trabaja en la estandarización de una ficha de valoración de riesgo, con el objetivo de evaluar cada caso de violencia de manera individual y determinar el nivel de protección que requiere la víctima.

Raful informó además que, gracias a las labores preventivas de las instituciones y a la capacidad reactiva de la Policía Nacional, la tasa acumulada de homicidios se sitúa en 8.05 por cada 100 mil habitantes en lo que va del año 2026. Actualmente, seis territorios se mantienen en tasa cero, 19 en un solo dígito y nueve en dos dígitos.

En cuanto a los robos denunciados, el sistema registra 1,185 reportes en lo que va de año, cifra que refleja una tendencia a la baja respecto al mismo período de 2025, cuando se contabilizaban 1,615 denuncias, y de 2024, cuando el registro fue de 1,661 casos.