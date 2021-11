Gobierno utiliza al MP para ejecutar un plan de persecución política contra el PLD y Danilo Medina, afirma diputado Elpidio Báez

Fuente externa

El diputado Elpidio Báez, del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, afirmó que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, PRM, encabezado por Luis Abinader, desarrolla un plan de persecución política, desde el Ministerio Público, que aspira llegar a la cabeza del presidente Danilo Medina.

Al participar en el programa “Periodismo y Sociedad”, producido por Andrés Matos y Gregory Caymares, Báez manifestó que el partido de la Liberación Dominicana, PLD, al salir del gobierno ha notado una avalancha del gobierno hacia la organización peledeista, y muy especialmente hacia el entorno del líder Danilo Medina.

Denunció que la situación llega a ser tan grave, que el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, ordenó formular un expediente con el tema de las Visitas Sorpresas, programa este, ideado y ejecutado por el expresidente Medina, como forma de llegar más cerca de la gente y conocer directamente sus necesidades.

el legislador por el Distrito Nacional, afirmó: “la sociedad y nuestra organización, no nos extrañaremos cuando veamos en los próximos días, el inicio de las citaciones del personal que acompañó al ex mandatario a ejecutar ese programa, porque lo que se persigue es la cabeza del presidente Danilo Medina.

“Eso lo puede ver todo el mundo, ya que el Ministerio Público, cada vez que el PLD se consolida, recupera terreno político, saca un expediente. Eso no es casual”, dijo.

Afirmó que el PRM ha venido decreciendo desde abril pasado hasta llegar a perder, por lo menos, 20 puntos, y cuando el PLD logra un crecimiento, se articula una campaña de descrédito, mediática, con el objetivo de detenerlo para no tener competidores en el 2024.

Detalló que primero escogen las personas del entorno de Danilo Medina, se hacen los allanamientos y los apresamientos, se filtran supuestos ilícitos y luego se presentan los expedientes que serían convertidos en instrumento de acusación judicial que elevaría el nivel de la persecución política, hasta montar el circo en los tribunales.

Sin embargo, aseveró que el PLD está de acuerdo que, quien esté vinculado a actos ilícitos tendrá que defenderse de forma personal, aunque la organización sabe que son persecuciones con ribetes políticos.

“No vayan a pensar que este es el último expediente, ni el último operativo, no, no, no, esto es un plan del gobierno, debido a que tiene muchas situaciones de irregularidades, corrupción, ineficiencias e incapacidades gubernamentales, que se mostró con el impedimento de aprobar la Reforma Fiscal”.

Ese plan, detalló, es similar al que le montaron a Lula Da Silva en Brasil, a Jorge Blanco, en el país, en 1986, a Cristina Fernández en Argentina, y a otros mandatarios latinoamericanos.

Sin embargo, dijo que no podrán apresar al ex mandatario Danilo Medina, porque falta de prueba, pero lucharán para socavar la base de su entorno personal, familiar y político, de modo tal que lo van asediar durante los próximos años.

Al requerirle citar las causas del silencio de Danilo Medina ante los casos de corrupción que involucran a personas de su entorno, Elpidio Báez afirmó que el líder peledeísta está enfocado en sacar del gobierno al PRM, por lo que trabaja día y noche en procura del crecimiento del PLD y ver la posibilidad de un gran frente opositor.

El legislador peledeista aseveró que el gobierno teme al crecimiento y el fortalecimiento de las estructuras del partido morado, ya que es el único que tiene la fuerza suficiente para derrotar al PRM en el poder.

“El pueblo recuerda con frescura, a Danilo Medina y sus ejecutorias de políticas públicas en beneficio de la gran mayoría, como son las Visitas Sorpresas, la atención al campo, la construcción de caminos y carreteras, etc”, dijo.

“Para eso, recorren el país cinco candidatos que participarán con padrón abierto, sin la votación de los miembros de otros partidos, en la convención de octubre, para escoger a uno que encabezará la boleta morada en las elecciones del 2024”, dijo.

Dijo que en el Congreso crece la conciencia de detener la carrera de endeudamiento que lleva el gobierno de Luis Abinader y el PRM, debido a que la complacencia hacia esa política llegó a su final.