Gran expectativa para regía premiación este sábado 20 de septiembre Juegos San Vicente

Por Tonny Reyes

Gran expectativa existe en el movimiento deportivo francomacorisano con la regia premiación de los juegos deportivos San Vicente a efectuarse este sábado 20 de septiembre.

La actividad está programada para las cuatro de la tarde en el remodelado centro deportivo Olimpia del sector los Espinolas de la ciudad del Jaya.

En el acto hablara el presidente del comité de festejo del 247 aniversario de la fundación de San Francisco de Macorís ingeniero Martin Pantaleón.

También se dirigirá a los presentes el alcalde municipal francomacorisano licenciado Alex Díaz Paulino quien tendrá el discurso central.

En la premiación se entregarán medallas a los atletas más sobresalientes de los juegos al igual que a las zonas ganadoras de las diferentes disciplinas deportivas en que se compitieron.

Así mismo se entregarán varias placas de reconocimientos a connotados colaboradores destacados de los juegos San Vicente.

Además se reconocerá el atleta más sobresaliente de los juegos al igual que a los atletas de inclusión deportiva más destacados de la justa.

La gran copa Cooperativa San Rafael será entregada a la zona Pedro Emilio Reyes ganador de los trigésimo quinto juegos deportivos San Vicente.

Se informó que habrá varias presentaciones artísticas y culturales que le darán mayor brillantez a la esperada premiación de la grandiosa actividad que durante un mes se realizó en la ciudad del Jaya.