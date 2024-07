Grandes innovaciones de productos incluyendo la inteligencia artificial llega al mercado asegurador con One Alliance Seguros

Por Miguelina Santos

Santo Domingo, R.D. El Chairman of the Board de One Alliance Seguros, Rafael Cedeño Camacho activó tres proyectos revolucionarios que redefinen el panorama del sector asegurador en el país, integrando la inteligencia artificial (IA).

Estos proyectos representan un hito significativo en su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras y centradas en el cliente que transforman la manera en que las personas aseguran su futuro y gestionan sus pólizas de seguro.

Juan José Guerrero, Presidente Ejecutivo de One Alliance Seguros indicó que, «estos tres proyectos innovadores con IA, reflejan el compromiso continuo con la excelencia y la mejora constante que tenemos como grupo. Con cada iniciativa, buscamos no solo satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes, sino también superar sus expectativas y transformar la manera en que perciben y experimentan el seguro en nuestro país».

¿En que consisten?

One Life: Una Póliza de Vida para el futuro. Esta póliza ofrece una suscripción virtual fácil y ágil a través de su Oficina Virtual INSURTECH. Con primas a partir de tan solo $7.20 USD al año, One Life permite a las personas asegurar su futuro con coberturas que van desde $5,000 USD hasta $30,000 USD.

Diseñada para brindar tranquilidad y seguridad a partir de los 18 años de edad, One Life representa una opción accesible y confiable para proteger lo que más importa.

One Alliance + (Programa de Lealtad): Un sistema de fidelización de clientes en formato B2C ofrece a sus clientes naturales acceso exclusivo a descuentos, ofertas y promociones proporcionadas por sus clientes comerciales. Para poder participar en este programa, solo necesitan asegurarse con One Alliance Seguros y a cambio, ofrecerán publicidad gratuita de las ofertas asignadas a toda su cartera, fomentando así una relación beneficiosa para ambas partes.

ONE (Tu Asistente Virtual las 24 horas): Como parte de su compromiso continuo con la mejora de la experiencia del cliente, activaron una solución inteligente denominada ONE, Tu Asistente Virtual. ONE es un nuevo miembro de la familia One Alliance, basado en inteligencia artificial, diseñado para brindar una atención rápida y eficiente a sus usuarios las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Disponible a través de su página web www.oneallianceseguros.com.do, ONE está listo para asistir en cualquier consulta o solicitud, ofreciendo un servicio personalizado y sin interrupciones.

Estos proyectos representan una etapa clave en el compromiso operativo de One Alliance Seguros en elevar el estándar de la industria aseguradora y brindar a sus clientes soluciones que les proporcionen tranquilidad y seguridad en cada momento de sus vidas.