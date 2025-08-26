Grupo Viamar presenta la nueva Lincoln Navigator para redefinir el lujo y el confort en cada viaje

Fuente externa

Santo Domingo, – Grupo Viamar, empresa líder en soluciones de movilidad para familias y empresas, ha presentado la nueva Lincoln Navigator. Esta SUV premium es más que un vehículo; es un santuario que redefine el concepto de lujo, seguridad, confort y bienestar en cada viaje.

La Lincoln Navigator busca ofrecer una experiencia de viaje sin precedentes. Su diseño interior ha sido concebido con un enfoque en la ergonomía y la insonorización para fomentar la relajación y el bienestar de sus ocupantes.

Los trayectos, incluso los más extensos, se transformarán en experiencias placenteras y libres de fatiga, gracias a sus avanzadas características de confort y diseño intuitivo. El nuevo interior de la Navigator combina materiales de primera calidad con funciones conectadas como Lincoln Digital Experience, que cobra vida a través de una pantalla panorámica inmersiva de 48 pulgadas que se extiende en el panel de instrumentos horizontal.

El lanzamiento de esta verdadera obra maestra que evoca una experiencia de lujo tuvo lugar en la exclusiva Casa de los Vitrales de Casas del XVI, en la emblemática Ciudad Colonial. El evento reunió a los ejecutivos regionales de la marca, directivos de Grupo Viamar, influyentes personalidades empresariales, organismos de cooperación internacional, medios de comunicación e influencers, quienes fueron testigos de la llegada de este ícono americano del mundo automotriz.

«Navigator es el vehículo insignia de la marca Lincoln y representa nuestra máxima expresión de santuario», dijo Rosángela Guerra, Directora de Ford y Lincoln para Centroamérica y el Caribe. «La renovada Navigator es más que una SUV; puede convertirse en un segundo hogar, siendo un espacio que rejuvenece a los clientes de una manera completamente nueva, tanto dentro como fuera de la carretera «.

Conectividad que fluye

La tecnología avanzada se integra de forma intuitiva para una conectividad que fluye sin esfuerzo. La Lincoln Digital Experience cobra vida en una pantalla panorámica inmersiva de 48 pulgadas, que pone la información crucial en la línea de visión del conductor. Comandos de voz, controles táctiles en el volante y una pantalla adicional de 11.1 pulgadas garantizan un manejo fluido, compatible con Apple CarPlay® y Android Auto™. La personalización es clave, permitiendo crear perfiles de conductor que ajustan todo, desde los asientos hasta las aplicaciones favoritas.

La Navigator redefine el concepto de viaje con su función Lincoln Rejuvenate, un «spa sobre ruedas». Este sistema multisensorial, exclusivo en su clase, combina vista, oído, tacto y aroma para ofrecer experiencias de relajación de cinco o diez minutos. Mientras está estacionado, los asientos se reclinan, se calientan suavemente y masajean, mientras imágenes relajantes, iluminación ambiental y sonidos serenos llenan la cabina, acompañados de una sutil fragancia gracias a la Lincoln Digital Scent. Temas como «Waterfall» y «Aurora Borealis» elevan la meditación a un nuevo nivel.

Vida más allá de la primera fila

Pensando en la capacidad y el espacio, la Navigator ofrece viajes de primera clase para hasta ocho personas. La innovadora Lincoln Split Gate, exclusiva en su clase, facilita el acceso al área de carga y se transforma en un cómodo espacio de asiento. Los pasajeros de la segunda fila disfrutan de asientos tipo capitán con calefacción, ventilación y masaje, con la opción Power Pitch® y Slide para un acceso sencillo a la tercera fila. Materiales de lujo como cuero premium y molduras de madera auténtica crean un ambiente sereno y acogedor.

Cuenta con un potente motor V6 Twin-Turbo de 3.5 litros con 440 caballos de fuerza garantiza un rendimiento excepcional. La tracción en las cuatro ruedas y la suspensión adaptativa aseguran un viaje sin esfuerzo en cualquier condición, con funciones como el Asistente de Remolque Pro y una capacidad de arrastre de hasta 8,700 lb.

Con un diseño exterior audaz y seguro, que incluye una parrilla distintiva y la secuencia de bienvenida Lincoln Embrace, la Navigator no solo impresiona por dentro, sino también por fuera. La versión Reserve con Jet Appearance Package disponible añade un toque deportivo con rines de 22 pulgadas y detalles exteriores en negro.

La nueva Lincoln Navigator ya está disponible en todos los showrooms de Grupo Viamar y Red de Dealers Autorizados de la geografía nacional.

Sobre Grupo Viamar

Es la empresa líder del sector automotriz en República Dominicana, que ofrece la más completa gama de vehículos para suplir las necesidades de movilidad de empresas y familias. En 61 años, ha invertido en infraestructura para brindar la mejor propuesta de valor y servicio postventa, con un alto índice de satisfacción.

Cuenta con sucursales Santo Domingo, Santiago, Higüey, Bávaro y San Francisco de Macorís. y San Francisco de Macorís. Representa marcas como: Ford, Kia, Mazda, Lincoln, Geely, Riddara, JAC, SWM, Shineray, Farizon y Forland; expertos en servicios de mantenimiento para carros y camiones con piezas, accesorios, lubricantes y baterías originales como Motorcraft a través de su división Quick Lane.

Acerca de Lincoln

Lincoln es la marca de automóviles de lujo de Ford Motor Company, comprometida con la creación de vehículos atractivos que ofrecen una experiencia de propiedad excepcional. Para obtener más información sobre Lincoln, visite www.lincoln.com.do o www.grupoviamar.com