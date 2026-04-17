¡Guajimía al límite! Comunitarios explotan por abandono, socavones y calles colapsadas en SDO

Participación Comunitaria del PLD se solidariza con los Vecinos de la Cañada de Guajimía, quienes se han manifestado indignados ante el abandono del Gobierno.

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Vecinos de la Cañada de Guajimía en el municipio Santo Domingo Oeste y las diferentes juntas de vecinos de los sectores aledaños, se manifestaron indignados ante el abandono al que han sido sometidos por el gobierno del PRM y sus funcionarios.

En un intercambio con los reporteros de los diferentes medios de comunicación, los comunitarios mostraron los socavones y hundimientos del pavimento de sus deterioradas calles, provocados por los recientes aguaceros, los que han dejado al descubierto una realidad innegable: “aquí no solo ha fallado la naturaleza, aquí ha fallado el Estado”, dijeron a los reporteros.

De la desatención a las comunidades responsabilizan a la CAASD, por la falta de mantenimiento y planificación en el sistema de drenaje y saneamiento, también a la Alcaldía de Santo Domingo Oeste, por su inacción, indiferencia y ausencia total ante una situación que amenaza vidas humanas.

En su denuncia se responsabiliza también al Presidente de la República, por permitir que comunidades enteras vivan en el abandono mientras su gobierno mira hacia otro lado.

Explicaron que los socavones han incomunicado completamente el tránsito vehicular entre los barrios Buenos Aires y Las Palmas de Herrera, afectando la movilidad, el comercio y la vida cotidiana de miles de ciudadanos.

“Pero más grave aún, viviendas están al borde del colapso, las familias viven con miedo, calles destruidas e intransitables y una comunidad abandonada a su suerte”, hacen saber en un documento entregado a los medios de comunicación.

Indignados los comunitarios de los alrededores de la Cañada de Guajimía demandan, la intervención inmediata del gobierno central, la presencia permanente de la

Alcaldía de Santo Domingo Oeste, un plan de emergencia ejecutado por la CAASD que dé respuestas concretas y rápidas y a asistencia directa a todas las familias afectadas.