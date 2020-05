Gustavo Montalvo desmiente se pretenda abrir actividades económicas en RD el 11 de mayo

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 8,480 Fallecidos: 354 Recuperados: 1,905 Activos: 6,221

Declaración de Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia y coordinador de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus COVID-19 – 5 de mayo de 2020



Pueblo dominicano:

En primer lugar quiero hacer una aclaración importante en nombre de esta Comisión y en nombre del Presidente de la República.

En los últimos días se ha especulado en distintos medios que el conjunto de la actividad económica se abrirá el próximo día 11 de mayo. Esta información es falsa.

Lo que sí es cierto es que desde la Comisión estamos trabajando un proyecto para la gradual reapertura de la actividad comercial, económica e institucional. Pero no se ha establecido aún ninguna fecha.

Los factores que se están teniendo en cuenta para el diseño de este plan de reapertura son dos: Por una parte preservar la salud de la población y, por otra, preservar la economía de las familias.

Para ello, estamos estudiando diferentes alternativas, teniendo en cuenta tanto los modelos que están adoptando otros países, como la realidad epidemiológica y económica dominicana.



Esta fase de investigación no ha concluido aún. Por lo tanto, cualquier información que aluda a una reapertura el día 11 o en cualquier otra fecha en concreto es incorrecta.



Insisto, es importante que todos sigamos como hasta ahora. Que los comercios sigan cerrados excepto los que tienen permiso para operar. Que la gente permanezca en sus casas todo lo posible. Que se respete el toque de queda. Y que para informarse, siempre se acuda a fuentes oficiales.

Pueden estar todos seguros de que cuando haya una decisión definitiva sobre el plan de reapertura será compartida en su totalidad con la sociedad dominicana y, por supuesto, con los medios de comunicación.

Por otra parte, y refiriéndonos al caso concreto de Puerto Plata, quiero informar que cumplida la semana de cuarentena impuesta en esta ciudad se ha decidido renovarla por una semana adicional.



Por tanto, todas las medidas ya en marcha para impedir el crecimiento de los contagios se mantendrán vigentes hasta el próximo lunes día 11 de mayo a las 6 de la mañana.

Estimados compatriotas,

Aunque el Coronavirus es el desafío principal para nuestro país, no podemos dejar de lado otros grandes retos que podrían agravar la crisis actual.



Uno de estos es, como bien saben, la sequía que de nuevo asoma en la región noroeste, en el área de la Sierra de la provincia de Santiago y de la franja oeste del Valle de San Juan de la Maguana.

Estamos activando diversos mecanismos para mitigar sus efectos.

Si bien no podemos controlar las consecuencias del cambio climático, desde que empezamos a tener problemas por la falta de agua, la Comisión Presidencial para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Yaque del Norte puso en funcionamiento el Comité de Mitigación de la Sequía.

Este comité se mantiene aún más activo durante la pandemia del coronavirus, debido a que sabemos que el agua es esencial para el consumo humano, para la higiene en estos momentos y además, imprescindible para la agricultura de la que depende nuestra alimentación.

La sequía se ha hecho sentir también en la Línea Noroeste, en la zona de la Costa de Montecristi, y en la franja oeste del Valle de San Juan de la Maguana, hacia Las Matas de Farfán.



Para combatirla, el Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y el Instituto Nacional de Agua Potable (INAPA), que forman parte del Comité, han habilitado los camiones necesarios para atender las necesidades de agua de las comunidades y de su gente.



En la zona costera de Montecristi, en coordinación con el INAPA, estamos aumentando de manera sostenida la distribución de agua para consumo humano.

A través del Ministerio de Agricultura e INAPA se comenzará también la distribución de alimentos y agua para el ganado de las comunidades de Copey, Hoyo de Palma y el Yuyo, en Dajabón, las más impactadas por la sequía.

También en las zonas donde son más duros los efectos de la sequía, garantizamos la entrega de alimentos, sobre todo a aquellos hogares que no están recibiendo otros subsidios.



Sumado a eso, dentro de poco prestarán servicio los acueductos de la zona costera de Monte Cristi, Agua de Luis – Agua de Palma- los Derramaderos que comprende unas 15 comunidades, así como la extensión de Los Limones-Copey-Sabana Cruz.



Se integrará también el sistema de abastecimiento del distrito municipal Las Cayas de Valverde.

En el área de la Sierra se iniciará la distribución de alimentos secos a 255 familias ubicadas en 12 comunidades de Jánico, El Caimito, San José de Las Matas, el Rubio y La Celestina.



Con las asociaciones de ganaderos de Jánico, Monción y San José de las Matas, en coordinación con el Plan Sierra, y contando con las informaciones meteorológicas de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), se establece un Observatorio de Seguimiento a la Sequía que nos proveerá información pertinente para ir poniendo en ejecución un plan de acción para la mitigación temprana, en caso de continuar la falta de lluvia.



En el caso del sur del país, para abastecer las provincias de la región El Valle, y más específicamente en San Juan, debido al bajo nivel del río Yaque del Sur, se han destinado 21 camiones cisterna para el suministro de agua.



En esta misma zona se mantienen los operativos para eliminar conexiones ilegales que eran utilizadas para desviar agua a usos individuales y las estamos redirigiendo a áreas de riego, de fincas y ganadería. Además, se están construyendo nuevos pozos y rehabilitando sistemas de acueductos rurales.



El Ministerio de Agricultura estará entregando más de 2 mil silo-bolsas a pequeños ganaderos y criadores de chivos y ovejas de la Provincia.



Esta es la primera partida de un total de 10 mil pacas de forraje de maíz picado para el ganado, que se distribuirá en esa Región.



El Programa se extenderá mañana a las organizaciones de ganaderos pequeños de San Juan de la Maguana.



Por su parte el Banco Agrícola, como anunciamos recientemente, estará flexibilizando las condiciones de pago de sus clientes. Esto incluirá específicamente el financiamiento de proyectos de acopio de agua y perforación de pozos dotados de bombas de succión con paneles solares.



Asimismo, hemos reincorporado equipos de bombeo que estuvieron fuera de servicio por fallas mecánicas y eléctricas gracias a un intensivo plan de rápida corrección de averías.



En definitiva, se ha dispuesto una estrategia para el aprovechamiento de los recursos disponibles para que todos los dominicanos tengan garantizado el derecho al agua.



Señoras y señores,



Pasando a otro tema, en estos días de cuarentena, podemos ver claramente como el esfuerzo que se ha venido realizando durante años para la digitalización de los servicios y la democratización del acceso al Internet están dando sus frutos.



Hoy podemos ver que, a pesar de la crisis del covid-19, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) ha mantenido el servicio de internet inalámbrico gratuito en todo el país.



Desde que comenzó el Estado de Emergencia, a las redes wifi se han conectado 116,893 ciudadanos, los cuales han consumido 81.2 terabytes de información, representando un ahorro acumulado estimado de RD$21.2 millones de pesos para los usuarios de las redes.

En este periodo Internet ha sido muy útil para la gestión de programas específicamente diseñados para esta emergencia, como el programa FASE o Quédate en casa.



En total, se han gestionado más de de 1, 700, 000 solicitudes de servicios en línea en este periodo.



De nuevo, imaginémonos lo difícil que esta situación de cuarentena hubiera sido hace tan solo 6 años, cuando la disponibilidad de internet y de servicios digitales era muy inferior en todo el país.



Hemos realizado una ardua labor de identificación de servicios altamente demandados por la población y al propio tiempo orientado a las instituciones públicas para mantener dichos servicios tanto por la vía virtual, aprovechando las tecnologías de la información y comunicación, como de manera presencial.



Dominicanos y dominicanas,



Otro frente en el que hemos debido mantener una atención constante es el del abastecimiento de energía eléctrica a todos los hogares dominicanos, así como a las empresas e instituciones que mantuvieran activas sus operaciones en este periodo de emergencia.



Para ello la CDEEE diseñó un plan de contingencia para, aún protegiendo la salud y bienestar de sus trabajadores esenciales, mantener la continuidad del suministro eléctrico.

Durante este periodo la Central Termoeléctrica Punta Catalina – ha aportado al sistema eléctrico unos 310.21 Gigavatios.

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana unos 160 Gigavatios de energía limpia, y la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ha reforzado sus equipos técnicos y administrativos, a fin de garantizar el buen funcionamiento de las redes de transmisión.



Las empresas distribuidoras solo realizan cortes del servicio a circuitos para realizar mantenimientos preventivos impostergables, en aras de prevenir fallas y/o posibles accidentes.

Las distribuidoras han dispuesto de un personal mínimo operativo/administrativo propio y contratado en aras de garantizar el suministro de energía continuo y la reposición del mismo ante fallas o averías.

Se diseñaron e implementaron Campañas de Motivación y Reforzamiento para Servicio al Cliente y Pagos, a través de canales alternos, para reducir la movilidad de los usuarios y mitigar riesgos de contagio.

Se continúa brindando el servicio de atención 24 horas para solicitudes y reclamos de averías de los clientes; a través de los Centro de Atención (calls Centers) de las distribuidoras, cuyos empleados operan desde sus hogares.

Se implementó el servicio de Recarga Automática para los Clientes con medidores Prepago, desde la Distribuidora, evitando desplazamiento de los clientes desde sus hogares a puntos Comerciales.

Se aperturaron Puntos de Pagos estratégico, en zonas con dificultades para uso de canales alternos.

Como resultado de todo este esfuerzo, en el periodo del 18 de marzo al 30 de abril, el sistema eléctrico se ha mantenido en un nivel del 98% de su capacidad habitual. Lo cual es todo un logro dadas las circunstancias actuales.



Señoras y señores



Estamos en un mismo barco. Por eso, confiamos en que estos días contribuyan a fortalecer la unión familiar y la unión nacional.



Debemos continuar enfrentando esta situación con creatividad para aplicar sólidas respuestas a las necesidades que tienen todos los sectores que quieren volver a la nueva normalidad.



Estamos trabajando medidas que nunca antes se habían implementado, con decisiones y mecanismos que no se habían visto anteriormente.



Estamos utilizando todos los recursos disponibles y aceptando toda la ayuda posible. Pero sobre todo, estamos poniendo la salud de la gente en primer lugar. Porque solo así estaremos a la altura de las circunstancias. Sólo así podremos enfrentar los retos del presente y construir un futuro de esperanza.



Pueden creerme cuando les digo que nadie desea prolongar esta situación más de lo necesario y desde luego no este gobierno.



Todos deseamos ver llegar el día en que este virus sea un mal recuerdo. Pero mientras ese día no llegue, no podemos poner vidas en peligro.



Por eso, nuevamente, apelo a la conciencia y la sensibilidad de la gran familia dominicana para que continuemos respetando el distanciamiento social y el toque de queda.



Pongamos todo nuestro esfuerzo y toda nuestra buena voluntad en esta prueba de resistencia que estamos librando y que debemos superar juntos.



Muchas gracias.