Por Odalis Sanchez

SANTO DOMINGO, RD.- El equipo nacional de baloncesto masculino de mayores realizará este viernes su sesión de entrenamientos en el municipio de Haina, en la provincia de San Cristóbal, dentro de la etapa de preparación para su participación en el Campeonato AmeriCup 2025, que se celebrará del 22 al 31 de agosto, en Nicaragua.

“La selección del pueblo”, como es bien conocida la escuadra tricolor, ha tomado la iniciativa de acercarse más a su gran público a nivel nacional, por lo que se entrenará este viernes en el polideportivo municipal de Bajos de Haina, en la sureña provincia de San Cristóbal, a partir de las 11:00 de la mañana.

De esta localidad es oriundo el estelar jugador de la selección nacional, Ángel Luis Delgado, quien ha sido de una gran inspiración y motivación para cientos de jóvenes que practican la disciplina del aro y el balón y que sueñan con ser jugadores profesionales.

De la provincia de San Cristóbal también es Jasell Pérez, uno de los más populares jugadores del conjunto tricolor.

La información fue suministrada por Junior Páez (Jipy), gerente de la escuadra quisqueyana que a diario práctica en la Cancha de Entrenamientos de Fedombal en la Casa Nacional del Minibaloncesto, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Páez resaltó que “tomamos esta iniciativa para tener un acercamiento de nuestros jugadores con los niños y jóvenes atletas de diferentes poblaciones del país, para que vean de cerca a sus ídolos y puedan sentir que algún día con esfuerzo, dedicación y trabajo pueden estar ahí, en ese nivel, donde están estos jugadores profesionales de baloncesto”.

Indicó que los entrenadores de baloncesto del área pueden asistir a los entrenamientos y compartir impresiones con el dirigente Néstor -Ché- García y los miembros del cuerpo técnico, ya sean provenientes de Haina y sus sectores aledaños, del propio pueblo de San Cristóbal y las provincias vecinas de San José de Ocoa, Baní (Peravia) y Azua.

También el público que quiera presenciar los entrenamientos podrá acceder a lo interno del polideportivo media hora antes de concluir los mismos, por igual la prensa deportiva local de Haina, San Cristóbal y regional, y los representantes de los medios nacionales de la Zona Metropolitana, el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo.

El sábado para SPM

Páez comunicó que el sábado se trasladarán a la región Este, a la provincia de San Pedro de Macorís, para otra sesión de entrenamientos con todo el personal de jugadores y técnicos.

Dijo que serán bajo las mismas condiciones anunciadas y establecidas para el municipio de Haina en los que concierne a los entrenadores -Sultana del Este, Hato Mayor, El Seibo, La Romana y La Altagracia-, al público en general y a la prensa deportiva local y regional.

Valoró la coordinación realizada con el Colegio Dominicano de Entrenadores de Baloncesto y el Proyecto Nacional de Selecciones Nacionales de Categorías Formativas de Fedombal, que dirigente de manera conjunta Melvyn López y José -Maíta- Mercedes.

Los jugadores que estarán presentes son Delgado, Juan Miguel Suero, Eloy Vargas, Joel Soriano, Andrés Feliz, Jean Montero, David Jones, Anyeuri Castillo, Rey Abad, Josué Salazar, Rayner Moquete, Shamille Ballas, Eusebio Suero, Luis Martínez, Jefry Abreu, Anderson García, Josué Grullón, Bryan Polanco y este jueves se integró Jonathan Bello.

La escuadra tricolor participará en el Campeonato Masculino AmeriCup 2025, que tendrá como sede el polideportivo Alexis Argüello de la ciudad nicaragüense de Managua.

Dominicana integra el Grupo C con Nicaragua, Argentina y Colombia; en el B, Panamá, Venezuela, Canadá y Puerto Rico, y en el A, Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Bahamas.