Hecmilio Galván resalta potencial de la provincia Barahona

Barahona- El director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), Hecmilio Galván, recorrió la provincia de Barahona, impulsando los diferentes programas de la institución entre los que se destacan; El Programa de Arborización Urbana, Siembra Tú Pueblo, el Programa de Impulso al Emprendimiento de la Mujer del Campo, Madres del Campo y el Programa de Impulso a la Agroecología, Salvando Las Montañas, etc, en el marco de la 10ma Ruta Larimar.

Galván, destacó la diversidad climática y geográfica de la provincia de Barahona, la cual tiene desde hermosas playas y vistas, hasta valles fértiles y montañas frías.

Así mismo indicó que Barahona es una provincia muy productiva con la ganadería, el plátano, café, cacao, el turismo, el comercio, la pesca y la minería, con la piedra nacional: el larimar, lo que la hace un destino fundamental para el desarrollo del país.

Por eso, Galván, desarrolló un recorrido de dos días por diversas comunidades, que generó impacto con gran éxito en la región Sur, donde se desarrollaron actividades de donación de miles de plántulas, pollitas ponedoras para mujeres, actividades de capacitación en agroecología, entrega de herramientas a productores, arborización, y el lanzamiento de diversos programas comunitarios.

La importante jornada inició en el municipio, Jaquimeyes, con una capacitación en agroecología y donación de herramientas a los agricultores en el ayuntamiento municipal, y de manera simultánea, en el sector La Bombita se puso en marcha el Programa Siembra Tú Patio.

Ese mismo día, la Ruta Larimar incluyó el lanzamiento del Plan FEDA en Tú Comunidad en el municipio, Vicente Noble, la entrega de plántulas para arborización en Jaquimeyes, así como la continuación de las capacitaciones en el distrito municipal de Fondo Negro y la comunidad de Arroyo Grande, en horas de la tarde, en Palo Alto, se realizó el programa Siembra Tú Patio, dirigido a toda la familia.

Además, como actividad cumbre se realizó el Lanzamiento del Plan Salvando Las Montañas en La Cueva de Cabral, donde se donaron 30 mil plántulas de café y 3 mil plántulas de naranja agria, con el objetivo de reactivar la producción agrícola de estas comunidades.

Las actividades se trasladaron al municipio de Salinas, con el Lanzamiento del Plan FEDA en Tú Comunidad, seguido del Plan Madres del Campo en el distrito municipal, La Guázara, y la capacitación en Agroecología en El Arroyo, de manera simultánea, en el municipio de Polo, se desarrolló el Lanzamiento del Plan Madres del Campo en el Polideportivo, dentro del marco del Programa Siembra Tú Pueblo, para iniciar la arborización.

El director del FEDA, Hecmilio Galván, destacó la importancia de la provincia en que la Ruta Larimar representa un esfuerzo institucional para llevar apoyo directo a las comunidades rurales, fortaleciendo la producción agrícola familiar, fomentando la arborización y creando condiciones para el desarrollo sostenible en la región sur del país.

“Con estas acciones reafirmamos el compromiso del FEDA de apoyar a nuestros agricultores y de trabajar por comunidades más verdes, productivas y sostenibles”, puntualizó Galván.

El titular del FEDA, reiteró su apoyo a la Perla del Sur, destacando que es una provincia de gente trabajadora, que tiene demasiado que ofrecer, ya que lo tiene todo.

“Como FEDA, hemos venido 10 veces a esta provincia, la cual tiene un desarrollo agropecuario extraordinario, la caña más productiva de nuestro país, se siembra aquí, así como el plátano más rentable, es una ciudad comercial con una tradición importantísima y como centro de comercio de la región Sur es de gran trascendencia”, resaltó Galván.

La ruta concluyó en el Ayuntamiento de Polo, con la Conferencia sobre la Importancia de la Arborización Urbana como Impulso al Desarrollo Local, en el marco del Plan Siembra Tú Pueblo.

La 10ma Ruta Larimar se suma a las iniciativas que el director del FEDA, Hecmilio Galván, en conjunto con un equipo de trabajo a nivel nacional, desarrolla en todo el país en favor de la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y el bienestar de las familias rurales dominicanas.