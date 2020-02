Heidy Adón: “Llegó la hora de que la gestión municipal deje de ser un negocio para convertirse en una gestión de la decencia”

Por Vianco Martinez

La luchadora social y candidata a regidora denuncia que los estudiantes de Brisas del Este y La Ureña no van a la escuela cuando llueve por el estado de las calles

Santo Domingo, República Dominicana.- La luchadora social y candidata a regidora Heidy Adón aseguró que hay un reclamo de justicia inconcluso en Santo Domingo Este, y dijo que ha llegado el momento de empezar a repararlo.

“Hay un reclamo de justicia inconcluso en las calles de este municipio –precisó Adón- una desatención que tiene que ver con las calles rotas, con la falta de seguridad, con una juventud sin alternativas, con la falta de luz y de agua, con la falta de empleo y, en sentido general, con una gestión sorda, ciega y muda, que no escucha el latido de las comunidades, que no mira hacia donde debe mirar y que no habla el lenguaje del pueblo”.

Heidy Adón es candidata a regidora de la Circunscripción 3 de Santo Domingo Este por el Frente Amplio y una coalición de partidos y movimientos políticos.

Reveló que en las últimas gestiones municipales ha crecido el inventario de problemas sin resolver.

“Entre estos problemas –puntualizó- hay que citar el de los estudiantes de los sectores La Ureña y Brisas del Este, que cuando llueve no pueden ir a la escuela por el estado en que se encuentran las vías”.

Expresó que la comunidad y sus organizaciones representativas se han cansado de notificar la situación a las autoridades sin lograr que les presten atención.

“Esta situación ha dejado de ser una injusticia para pasar a convertirse en una gran indolencia por parte de las autoridades”, enfatizó.

Adón citó también la inseguridad ciudadana como uno de los principales problemas del municipio.

“En la Circunscripción 3 hay más de 170 barrios y todos están sometidos al miedo que genera cada día la inseguridad. La delincuencia anda a sus anchas y, sospechosamente, las autoridades no les están prestando la debida atención”.

Y añadió: “No hay día en que los barrios no se estremezcan ante uno o varios hechos delictivos, ni día en que una madre o cualquier ciudadano o ciudadana no tengan que llorar por un atraco perpetrado contra sus hijos, generalmente con violencia, en las calles de este municipio”.

Heidy Adón manifestó que los munícipes de Santo Domingo Este luchan cada día por salir adelante con sus familias, pero no cuentan con políticas que las protejan y les faciliten su desarrollo.

“Las últimas gestiones municipales, concentradas en atender intereses particulares, no han tenido un desempeño adecuado, ni han escuchado el sentir que sale cada día de las comunidades”, observó.

Adón proclamó la necesidad de producir un cambio, no solo en la gestión municipal, sino también en la forma de mirar a las comunidades.

“Llegó la hora de pensar en la gente y de que la gestión municipal deje de ser un negocio para convertirse en una gestión de la decencia”, puntualizó Adón, al abogar por una nueva manera de hacer política.

Instó a las comunidades a levantarse y a reclamar su derecho a contar con una gestión municipal que abra las puertas para escuchar el latido de todos los munícipes. “Contar un Ayuntamiento Municipal abierto es un derecho de las comunidades”.