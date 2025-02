Hidalgo afirma Gobierno no está atendiendo los problemas de las pésimas condiciones de la planta física escolar

Por Anny Santos

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, declaró que los principales problemas de la escuela dominicana no están siendo atendidos por el Gobierno. Citó entre ellos, las pésimas condiciones de muchas escuelas que no tienen aulas suficientes, no tienen baños y muchas ni siquiera agua para que los niños y maestros puedan realizar sus necesidades.

Hidalgo dijo que hay escuelas sin terminar en muchas comunidades del país y sostuvo que la principal bandera de lucha de los maestros en toda la geografía nacional es por mejorar las condiciones de la planta física, nuevas aulas, así como el nombramiento de personal docente y administrativo faltante en muchas de esos centros educativos.

Recordó que ha sido la propia ADP que ha denunciado situaciones precarias como estudiantes que están recibiendo clases en una funeraria en la comunidad de Blanco Arriba en la provincia Hermanas Mirabal, la escuela Eusebio Manzueta del Distrito Municipal La Peña en San Francisco de Macorís cuya construcción lleva 8 años paraliza, cuando pudo haberse concluido en los 5 años que lleva esta administración gubernamental.

También dijo que hay estudiantes que reciben clases de educación física en la calle, como es el caso de la escuela Ricardo Molina, ubicada en la comunidad del Aguacate den San Francisco de Macorís, así como el caso de niños de inicial que reciben clases en una enramada en el Bambú de la provincia Hermanas Mirabal.

Al hacer una evaluación del discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader Corona, dijo que fue un ejercicio de mucho espejismo y palabras que no se están convirtiendo en resultados en las escuelas públicas. “Si todo funcionara de maravillas en las escuelas, entonces porque no continuo con el mismo ministro de Educación y nombró otro, entonces es porque las cosas no andan bien”, declaró el presidente de la ADP.

Hidalgo refirió que el presidente Abinader dijo que se están construyendo 1,600 aulas para la población estudiantil de 3 a 5 años, y también dijo que se edifican aulas especiales para niños con discapacidad, y eso no es lo que esta ocurriendo en la realidad y mucho menos “lo estamos viendo los maestros en gran parte del país”