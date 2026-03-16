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SANTO DOMINGO.- En apenas tres semanas de su puesta en servicio los primeros cuatro camiones hidrosuccionadores adquiridos por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) han contribuido a resolver más de 60 obstrucciones en el sistema del alcantarillado, en beneficios de más de 150 unidades familiares en 20 sectores del Gran Santo Domingo.

La información la ofreció el ingeniero Fellito Suberví, director general de la CAASD, durante un recorrido de supervisión en los trabajos de desobstrucción de las líneas de aguas residuales y de colocación de tres acometidas, en la calle Francisco Enríquez y Carvajal, esquina calle Enriquillo, en el sector de San Carlos, en el Distrito Nacional.

El funcionario aprovechó para pedir a la ciudadanía abstenerse de lanzar desperdicios sólidos y materiales que afecten el correcto funcionamiento del drenaje sanitario, ya que en varios puntos se han hallado trapos, objetos metálicos, neumáticos, zapatos, botellas de plásticos y de cristal, toallas sanitarias, pañitos húmedos y otras clases de materiales que obstruyen el sistema sanitario.

Así mismo, el director de la CAASD dijo que uno de los problemas más graves en los sectores de clase media y media alta que se han encontrado durante la operación de los nuevos camiones hidrosuccionadores es el desecho de los llamados “wipers”, pañitos o toallas húmedas, que al dispensarlas en los sanitarios se convierten en materia sólida que se endurecen y obstruyen todo el alcantarillado sanitario.

“Estos camiones son los más modernos de América, y con ellos ya estamos proporcionando un servicio de alta eficiencia, con el que llevamos salud y tranquilidad a los residentes en el Gran Santo Domingo, sobre todos en materia de saturación o taponamiento de las redes sanitarias. Pero, necesitamos que la ciudadanía tenga conciencia de los desperdicios que lanza en los inodoros, las tuberías sanitarias y hasta en el sistema del alcantarillado pluvial”, indicó Fellito Suberví.