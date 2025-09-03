“Histórico desfile militar chino revela su poder nuclear y nuevas ramas militares”

RT

En China, este miércoles se lleva a cabo un desfile con motivo de la conmemoración del 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa.

Al desfile asistieron más de 20 líderes mundiales, entre ellos el presidente ruso, Vladímir Putin; el líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong-un; así como los mandatarios de Cuba, Pakistán, Indonesia, Irán, Serbia, Eslovaquia, Bielorrusia, Kazajistán y otros países.

Antes del inicio del evento, Xi Jinping, Vladímir Putin, Kim Jong-un y otros líderes estrecharon la mano de los veteranos que participaron en los combates.

Durante su discurso de apertura del desfile, el presidente chino, Xi Jinping, expreso su «más profundo respeto a los veteranos, compañeros de armas, patriotas y generales que participaron en la guerra de resistencia contra los invasores japoneses».

En el marco del evento también se presentaron las armas más modernas del Ejército Popular de Liberación de China.

En particular, China mostró por primera vez su tríada nuclear, un misil capaz de alcanzar cualquier punto del planeta, así como tres nuevas ramas militares.

Durante el desfile, una escuadra aérea china sobrevoló la plaza de Tiananmén, en Pekín, ondeando las banderas del gigante asiático, del Partido Comunista y del Ejército Popular de Liberación. Le siguió otra formación, compuesta por 26 helicópteros, que representó las cifras del 80.º aniversario de la victoria.