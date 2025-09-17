Homero Figueroa solicita TSA lo excluya demanda de GenS que lo vincula a uso de 13 mil millones de pesos

Fuente externa

Homero Figueroa, destituido Director General de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM) solicitó al Tribunal Superior Administrativo, TSA, ser excluido del proceso de demanda que en su contra ha presentado el Partido Generación de Servidores, GenS, que lo vincula al uso de más de 13 mil millones de pesos, sobre los cuales la organización que dirige Carlos Peña ha solicitado informaciones respecto a la manera como el exfuncionario utilizó los referidos recursos públicos.

En audiencia celebrada el día de hoy, miércoles 17 de septiembre, en la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo y a la cual tampoco se presentó, Homero Figueroa imploró a través de sus abogados, que debido a que ya él no es el titular de la Dirección General de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM), el tribunal proceda a excluirlo de la demanda que en su contra ha presentado el partido GenS.

Por su parte los abogados del Partido Generación de Servidores, GenS, se opusieron a dicha solicitud debido a que la demanda fue presentada durante la gestión de Homero Figueroa y los más de 13 mil millones involucrados en la misma fueron utilizados por el mencionado dirigente del PRM y pasado Director General de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM). Del mismo modo GenS solicitó conocer el fondo de la demanda en esta audiencia.

El tribunal fijó la continuación del caso para el día 04 de noviembre del año 2025, a las 9:00 de la mañana y se comprometió a concluir en esa misma audiencia. Se recuerda que GenS solicitó informaciones relacionadas al uso de más de 13 mil millones de pesos por parte de Homero Figueroa, a lo que el exfuncionario se negó de manera reiterada, obligando al partido celeste a someterlo a la justicia. Este caso viene desde el año 2024.