Santo Domingo. – El Hospital Universitario Docente Traumatológico Doctor Ney Arias Lora se convierte en el primer centro de salud del país en contar con una moderna unidad de terapia de onda de choque, una tecnología de vanguardia destinada a acelerar la recuperación física de los pacientes, especialmente aquellos con secuelas de cirugías o lesiones por accidentes de tránsito.

El director general del hospital, doctor Julio Landrón, explicó que esta importante adquisición representa una inversión de varios millones de pesos, realizada con el propósito de garantizar que los pacientes de escasos recursos también puedan acceder a tratamientos avanzados dentro del sistema público de salud.

“Hemos hecho esta inversión pensando en nuestros pacientes, en brindarles acceso a la mejor tecnología disponible. El equipo de onda de choque es uno de los más modernos del mercado y permitirá mejorar la calidad de vida de cientos de personas que asisten cada día a nuestro servicio de rehabilitación”, expresó Landrón.

La terapia de onda de choque es un tratamiento no invasivo que utiliza ondas acústicas de alta energía para estimular la regeneración de tejidos, reducir el dolor y mejorar la movilidad en pacientes con afecciones musculoesqueléticas.

El especialista resaltó que está especialmente indicada en casos de tendinitis, fascitis plantar, calcificaciones y lesiones postoperatorias.

“Esta es una inversión sin precedentes en el sistema público de rehabilitación. Con esta tecnología damos un paso firme hacia una atención más humana, moderna y accesible para todos”, destacó el doctor Landrón.

Asimismo, Landrón detalló que el departamento de Rehabilitación del Ney Arias Lora está recibiendo entrenamiento especializado para el uso del nuevo equipo, que ya se encuentra disponible para el público.

«Con esta incorporación, el hospital reafirma su compromiso en ofrecer servicios de rehabilitación en el país, atendiendo a más de 350 pacientes diarios, en su mayoría personas en proceso de recuperación tras intervenciones quirúrgicas y accidentes de tránsito», expresó Landrón.

El director del centro de trauma agradeció al doctor Benjamin Ogando, gerente del Departamento de Terapia Física y Rehabilitación, el cual tenía más de ocho años solicitando este importante equipo con la finalidad de brindar servicios de calidad a los usuarios.