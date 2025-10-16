Por Sandra R. Tapia

Punta Cana, República Dominicana. – El equipo de prensa del periódico digital Calibrando la Actualidad, encabezado por su directora Sandra Tapia, disfrutó de una estancia excepcional en el Hotel Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino, un verdadero paraíso en el corazón del Caribe.

Desde su llegada, los comunicadores fueron recibidos con la cálida hospitalidad que caracteriza al resort. Cada detalle —desde las atenciones personalizadas del personal hasta la exquisita gastronomía— contribuyó a una experiencia inigualable.

“Ha sido una estadía maravillosa, marcada por la excelencia en el servicio, el confort de las instalaciones y la dedicación del personal. Lopesan no solo ofrece lujo, sino una conexión genuina con el bienestar”, expresó Sandra Tapia, directora de Calibrando la Actualidad y el Gobierno RD.

Ubicado en la reconocida Playa Bávaro, este resort cinco estrellas combina la elegancia con un ambiente de serenidad, convirtiéndose en el destino ideal para quienes buscan más que unas vacaciones comunes. Su exclusivo spa, su moderno casino y su amplia oferta gastronómica conforman una propuesta completa que invita a desconectarse de la rutina y reconectar con uno mismo.

En el recorrido culinario, el equipo pudo deleitarse con las variadas propuestas de los restaurantes Asador, Mareas, Inari, Góndola, Charro, La Bohème, The Valley, y los buffets Atlántico y Caribe, además del encantador Goldfish y el exclusivo Unique Beach Club. Cada espacio ofrece una experiencia única, desde cortes premium y especialidades mediterráneas hasta sabores asiáticos, mexicanos y tropicales, siempre con una atención impecable.

Cada rincón del hotel está diseñado para brindar confort y sofisticación. Los visitantes pueden disfrutar de amplias habitaciones, espectaculares vistas al mar y espacios creados para el descanso y la recreación. Los cócteles caribeños, la brisa marina y el ambiente relajado completan la atmósfera perfecta para una experiencia que trasciende el lujo.

El equipo de Calibrando la Actualidad y el Gobierno RD vivió días de relajación, inspiración y conexión con la naturaleza, reafirmando que Lopesan Costa Bávaro es sinónimo de excelencia, bienestar y hospitalidad dominicana.