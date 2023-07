Hubieres acusa al Intrant y al gobierno de estafadores tras incautar vehículos a choferes por infracciones leves

Fuente Externa

Santo Domingo. El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, acusó de estafador al gobierno y al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), por incautar vehículos a hombres y mujeres que viven del transporte.

Hubieres dijo que el gobierno y el Intrant demuestran ser enemigos de personas dignas que se ganan la vida del transporte cada vez que le aplican multas de 30 mil pesos y le incautan sus vehiculos por incurrir en infracciones leves, cuando es una violación a la Ley 63-17 y abuso de poder.

Explicó que a diario se denuncian múltiples casos en medios de comunicación y redes, pero que el Intrant decidió trabajar sólo para un grupo y aplicar el abuso a los más chiquitos, mientras, el gobierno hace caso omiso.

En tal sentido, expuso el caso de Jesús Sanchez Mateo, un hombre que se dedica a taxear,quien salió de su casa a transportar una clienta al Palacio de Justicia de Santo Domingo Este y cuando la dejaba en la avenida Charles de Gaulle, agentes del Intrant le incautaron su vehículo y lo multaron, esto a pesar de que explicó varias veces que no estaba conchando.

«Los abusos los están implementando también en la zona turística del este del país y otras partes en contra de los trabajadores del transporte y pasajeros. A lo que nadie hace caso y mejor le siguen dando con el látigo de multas millonarias y por demás los dejan sin instrumento para trabajar»; manifestó Hubieres.

«Los choferes del transporte turístico han denunciado que la situación en la zona este es peor, porque el Intrant no está otorgando los permisos donde los autoriza a trabajar ese transporte y ante la desesperación los hombres y mujeres han tenido que operar en las calles sin la debida autorización, pues aquí no hay empleo y ellos deben llevar comida a sus hogares, pero esos no les importan al gobierno», puntualizó el líder sindical del transporte.