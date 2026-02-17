Hubieres hace llamado al Gobierno a no desamparar choferes corredor Independencia

Por Amaurys Florenzan

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Federación Nacional del Transporte la Nueva Opción, (Fenatrano), Juan Hubieres, hizo un llamado al Gobierno a no desamparar a los choferes del corredor Independencia.

El sindicalista dijo que las autoridades han puesto en el olvido a cientos de choferes que se encuentran desahuciados.

“No son padres de familias, son trabajadores del transporte e inversionistas del transporte que suplen una responsabilidad en la cual el Estado les ha fallado, son los que han dado servicios por más de 20 años y muchos hoy sufren de diabetes, presión arterial y otras enfermedades”, expresó Hubieres.

Explicó que actualmente no se ha cumplido con las promesas realizadas en el pasado por el Gobierno, donde garantizaban seguros médicos, pensiones dignas y sacar de circulación los carros en malas condiciones, de los corredores de las avenidas Charles de Gaulle, Núñez de Cáceres y Winston Churchil.

“Hoy no pueden quedar desamparados, pues han hecho inversiones en vehículos que aún están pagando en financieras y bancos. Además, señor presidente Luis Abinader, estos son ciudadanos que pagan todos los impuestos en repuestos, canasta familiar, colegios, casas, universidades y demás consumos para la vida misma”, manifestó Hubieres.

Aclaró que el Estado no ha tenido una política de sacar de las calles los vehículos que no deben seguir circulando, así como la de no establecer reglas claras de otorgar los beneficios que generan los corredores, siendo de conocimiento del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), de la dirección de Fideicomiso de Movilidad y Transporte (FIMOVIT) y el Ministerio de Hacienda.

También señaló que desde Fenatrano ha denunciado hasta en la Procuraduría todos los abusos y robos que hoy se cometen contra los trabajadores del transporte, como un acto de ciudadanía responsable.“Desde Fenatrano entendemos que este proyecto donde el Estado es el responsable principal y único de más de mil millones de pesos invertidos en autobuses, sin contar con otros aportes tiene que ser una inversión social y económica de ganar, ganar para los trabajadores del corredor Independencia, de los usuarios, la ciudadanía y autoridades sin exclusión de choferes, ni propietarios”, acotó.

Y agregó que ha luchado por el funcionamiento de rutas de autobuses bajo el esquema que el Gobierno ha escogido, pero con respeto al trabajo y la inversión de los compañeros de Fenatrano.