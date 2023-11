Imponen 15 años de prisión hombre implicado en asalto a Vimenca de Boca Chica

Por Julio Benzant Periodista- Ciudadoriental.com; el primer periódico en Internet de Santo Domingo Este. CONTACTO juliobenzant@gmail.com

Luego de quedar demostrada la responsabilidad penal por el fiscal Felipe Cuevas, del Departamento Litigación Definitiva de la Fiscalía en Santo Domingo Este, un tribunal condenó a 15 años de prisión a un hombre, encontrado culpable de su participación en el asalto a la remesadora Vimenca Wester Union, en el municipio de Boca Chica.

El condenado es Mervyt stven Amador Reynoso, de 35 años de edad, domiciliado en la calle San Ramón número 22, en el sector Punta de Villa Mella, en Santo Domingo Norte.

El justiciable fue encontrado culpable de asociación de malhechores y robo agravado con armas de fuego, en perjuicio de la referida empresa remesadora.

La condena fue dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo.

De acuerdo al expediente, a las ocho de la mañana del siete de abril del 2022, se presentó el ahora condenado a la remesadora Vimenca Wester Union, ubicada en la calle Duarte No 36, en Boca Chica, informándole una empleada que aún no habían abierto y que espera hasta la 8:30 a.m.

Cuando llegó esa hora le dijeron que entrara, y después de él, entró otro individuo más.

Una vez en ventanilla, le dijeron que debía retirarse la gorra e inmediatamente, el ahora condenado sacó un arma de fuego y le apuntó a la cabeza a la señora Diwis Amadoly Peña Santana, la representante de la empresa remesadora.

El otro individuo (prófugo), sacó también un arma de fuego y le apuntó María Antonia Pérez Guerrero, la cajera.

Un cliente que estaba también en el interior, se percató de lo sucedido y trató de salir, pero fue detenido en la puerta por otro individuo (también prófugo), que portando arma de fuego le impidió salir.

Los tres malhechores con el control del local procedieron a recoger el dinero en caja, sustrayendo un millón 18 mil 608 pesos y ocho mil 898 dólares, de acuerdo a la acusación.

El ahora condenado Amador Reynoso, quedó grabado en la cámara de seguridad y dejó caer en el lugar del suceso su teléfono celular, el cual que tenía su cédula de identidad, por la que pudo ser identificado por las autoridades.

Así fue arrestado el día 11 de abril del 2022 en virtud de una Orden Judicial emitida el mismo día del hecho.

El 23 de abril del 2022, mediante la Resolución Penal número 530-2022-SMEC-00939, un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, le impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, para ser cumplida en la penitenciaría nacional de La Victoria.

En el juicio realizado el 16 de noviembre del 2023, el tribunal compuesto por Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal (presidente), Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada (miembros), encontró al imputado culpable en la violación de los Artículo 265, 266, 379, 382, 384, 385-2, 385-3 y 386-1 de Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan la Asociación de Malhechores y el robo agravado.

También la violación de los Artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, de Control y Regulación de Armas y Materiales Relacionados.

El tribunal impuso al condenado el pago de una indemnización de cuatro millones de pesos a favor de la empresa remesadora Vimenca Wester Union, constituida en querellante-actor civil.

La fiscal Ileanova Sención, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad de la Procuraduría Fiscal de la provincia Santo Domingo, estuvo a su cargo las investigaciones y formulación de acusación del justiciable.

El fallo establece que el condenado cumpla la pena impuesta en la penitenciaría nacional de La Victoria, y que sea comunicada la decisión al juez de Ejecución de la Pena, para su cumplimiento.

La sentencia marcada con el número 565/23 se le dará lectura integra el siete de diciembre del año en curso.