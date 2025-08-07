Enviado por la PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva contra Antonio Alberto Arias, imputado de sustraer una tarjeta bancaria y utilizarla para realizar consumos fraudulentos por más de RD$100,000.

La medida fue solicitada por el procurador fiscal Juan Manuel Vicente, adscrito a la Fiscalía Comunitaria de la carretera Sánchez, quien presentó las evidencias que comprometen la responsabilidad penal del imputado.

De acuerdo con la instancia, el hecho ocurrió el 1 de junio de 2025, alrededor de las 2:00 de la tarde, en la Casa San Pablo, ubicada en la avenida Rómulo Betancourt, sector Mirador Sur. En ese lugar, mientras la víctima Jonathan Vicente de la Cruz participaba en un evento, el imputado introdujo sus manos en su bolsillo y le sustrajo una tarjeta de crédito.

Minutos más tarde, Arias realizó consumos en diferentes establecimientos comerciales que ascendieron a un total de RD$108,750. Al percatarse de la situación, la víctima denunció el hecho ante el destacamento del Mirador Sur, lo que inició la investigación por parte de miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).

Los agentes acudieron a una tienda de la avenida Churchill, donde se había realizado una de las transacciones, y al revisar las cámaras de seguridad identificaron al imputado como la persona que usaba la tarjeta robada. Arias fue reconocido porque había sido investigado anteriormente por hechos similares.

En virtud de una orden de arresto emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, el imputado fue apresado el 23 de julio de 2025.

El Ministerio Público indicó que los hechos cometidos por Antonio Alberto Arias constituyen una violación a los artículos 379 y 401 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan el robo y la falsedad.

Cabe destacar que a Antonio Alberto Arias el pasado 22 de julio les fueron impuestas medidas de coerción consistentes en una garantía económica de 150 mil pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica, tras ser acusado de hacerse pasar por periodista para sustraer pertenencias en actividades de prensa. En ese caso, la víctima, Odil Dominga Beato, denunció que Arias le sustrajo su monedero y realizó consumos de cigarrillos con sus tarjetas bancarias.