Inabie invita a conocer su stand en la XXVII Feria Internacional del Libro 2025

Santo Domingo.- El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) invita a las familias y al público en general a visitar su stand en la XXVII Feria Internacional del Libro 2025, un espacio donde podrán conocer los programas que desarrolla la institución en favor de los estudiantes del sistema público nacional.

El stand incluye orientaciones a cargo de profesionales de las áreas de Nutrición, Salud Escolar y Gestión Alimentaria del Inabie, quienes explican cómo cada iniciativa contribuye al bienestar y rendimiento académico de los escolares.

En este punto de encuentro, ubicado en el parque detrás de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, los visitantes observan muestras de los componentes del desayuno escolar y del almuerzo escolar. Además, reciben kits odontológicos para fomentar el cuidado de la salud bucal.

La experiencia se completa con juegos interactivos como arma tu plato nutritivo y dinámicas de memoria, pensadas para que niños y adultos aprendan de manera entretenida sobre la importancia de la alimentación balanceada.

Con el eslogan “Los libros suman bienestar”, el Inabie se une a la XXVII Feria Internacional del Libro, inaugurada el 25 de septiembre y que se extenderá hasta el 5 de octubre, ofreciendo a la ciudadanía la oportunidad de descubrir una propuesta que combina educación y recreación para todos sus visitantes.