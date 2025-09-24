INABIE recibe y atiende más de 300 citas médicas estudiantiles en primer mes de este año escolar a través del SISBIE

Fuente externa

Santo Domingo, R.D. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) informó que, durante el primer mes del año escolar 2025-2026, se gestionaron 301 citas médicas a través del Sistema Integral de Bienestar Estudiantil (SISBIE), una plataforma digital diseñada para coordinar y dar seguimiento a los servicios de salud brindados a los estudiantes del sistema educativo público.

Todas las citas, programadas entre finales de agosto e inicios de septiembre de 2025, ya fueron atendidas, en su sede, de manera satisfactoria por su equipo médico, compuesto por profesionales altamente capacitados.

Estas atenciones forman parte del programa de Salud Escolar Integral del INABIE, que abarca servicios de medicina preventiva, odontología, salud visual y auditiva, así como el área de psicología, recientemente incorporada. El objetivo de esta iniciativa es garantizar el bienestar físico y emocional de los estudiantes desde el inicio del año escolar.

El director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, destacó que este volumen de citas representa un avance significativo en la respuesta temprana a las necesidades de salud del estudiantado y refleja la eficacia del SISBIE como herramienta para optimizar la atención, agilizar los procesos y generar estadísticas clave para la toma de decisiones.

“Iniciar el año escolar con más de 300 atenciones médicas agendadas a través del SISBIE y atendidas demuestra que estamos avanzando hacia un modelo de bienestar más organizado, accesible y humano”, expresó el servidor público.

El SISBIE permite a escuelas, familias y centros de salud coordinar directamente las evaluaciones médicas de los estudiantes, lo que reduce los tiempos de espera y facilita el seguimiento de casos específicos.

¿Cómo agendar una cita médica en línea?

Para reservar una cita médica, los padres o tutores de estudiantes de centros de estudiantes públicos deben ingresar al portal web del INABIE: inabie.gob.do/haz-tu-cita. Allí deberán registrarse con su número de cédula, correo electrónico y una contraseña segura.

Una vez dentro de la plataforma, podrán agendar la cita por tipo de servicio o por fecha, siguiendo los pasos indicados en el formulario, donde deberán completar los datos del beneficiario. Al finalizar el proceso, el sistema enviará un correo electrónico de confirmación con los detalles de la cita.

Este sistema también almacena de forma eficiente toda la información relacionada con los servicios de salud prestados, desde el registro inicial hasta las consultas, intervenciones y seguimientos posteriores, lo que permite una atención más organizada y personalizada.

El INABIE ofrece estos servicios de salud totalmente gratuitos, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., cumpliendo así su misión de reducir la vulnerabilidad educativa mediante una atención integral a la salud del estudiantado.