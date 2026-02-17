Inauguran Centro de Desarrollo en Los Mameyes con apoyo comunitario y autoridades

Por la Redaccion

Santo Domingo Este. – Con la presencia de cientos de comunitarios de Los Mameyes, La Isabelita y sectores aledaños, fue inaugurado el Centro de Desarrollo de Santo Domingo & República Dominicana, una iniciativa que busca impulsar la formación académica, cultural y el crecimiento integral de las familias del municipio.

La actividad fue organizada por el comité fundador del centro, encabezado por Hamilton Joel Polanco Hernández, junto a Aneuri Peña, Yonatan N. Tapia Cuevas, Dorca Esther Dodvirll Pineda, Yorquiry De León Gavilán, Gilber Rojas, Antonio Villanueva, Casilda Cleto, Juan Carlos Rodríguez, Alexander Zapata, Silvia Vásquez y el pastor Luis Barett.

El acto contó con la presencia del viceministro del Ministerio de la Vivienda, Derlin Castillo, y de Madelyn, en representación de la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Ángela Henríquez.

El Centro de Desarrollo de Santo Domingo & República Dominicana está ubicado en la calle Proyecto, esquina calle P, en el sector Los Mameyes. Se trata de una institución sin fines de lucro orientada a promover el desarrollo comunitario y personal de los residentes, ofreciendo una diversidad de servicios enfocados en la educación, la cultura y el fortalecimiento de valores.

Con su apertura, se proyecta beneficiar no solo a los moradores de Los Mameyes y La Isabelita, sino también a residentes de Los Farallones, Villa Duarte, La Francia y otras zonas cercanas, así como a ciudadanos del municipio Santo Domingo Este, la provincia Santo Domingo y el país en general.

El centro apuesta a un desarrollo integral de la familia dominicana, sin distinción de raza, color o religión. Sus puertas estarán abiertas de lunes a domingo, en horario de 7:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

La bendición inaugural estuvo a cargo del diácono José Manuel y el pastor Luis Barett, quienes elevaron una oración para que la institución se convierta en un espacio de crecimiento y oportunidades para la comunidad.