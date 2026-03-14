Por Tony Reyes

Las Indias Basketball Club celebrará este sábado 14 de marzo el torneo de baloncesto femenino 3×3 en dos categorías con el apoyo de la Pescadería Wanda y el Periódico El Regional.

La esperada justa deportiva está pautada arrancar a las cinco de la tarde en la cancha Pedro Emilio Reyes del club San Vicente.

El profesor Danilo Monegro coordinador general del evento destacó que se estará compitiendo en las categorías U14 y libre femenino.

Agregó que existe mucho entusiasmo para la celebración del evento deportivo que busca escoger el preseleccionado de la provincia Duarte que participará en el torneo nacional 3×3 a efectuarse a final de marzo en la ciudad capital.

Explicó que el evento será avalado por la plataforma 3×3 en el país donde las ganadoras lograran puntajes en el ranking nacional.

Dijo que el sistema de competencia será por eliminación simple y clasificando los mejores equipos a la gran final del evento.

Manifestó que los equipos ganadores del evento serán premiados con medallas donadas por la Pescadería Wanda y el periódico El Regional.

Afirmó que en el evento participarán connotados árbitros que recientemente realizaron el taller de arbitraje y oficiales de mesa celebrado en la UASD Santo Domingo el pasado fin de semana.