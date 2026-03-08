Indotel firma acuerdos de cooperación en Barcelona con ASIET y la CRC para fortalecer capacidades regulatorias

Fuente externa

Barcelona, España.– El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) firmó un acuerdo de cooperación con la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) y un memorándum de entendimiento con la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia (CRC), con el objetivo de fortalecer sus capacidades institucionales, ampliar el intercambio técnico y consolidar alianzas que contribuyan a una regulación más moderna.

Los acuerdos fueron firmados por Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Indotel; Maryleana Méndez, secretaria general de ASIET; y Felipe Augusto Díaz Suaza, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, en el marco de una agenda institucional desarrollada en Barcelona, España, orientada a fortalecer los vínculos de cooperación internacional y el intercambio de experiencias regulatorias en el ámbito de las telecomunicaciones.

El acuerdo suscrito con ASIET establece un marco de cooperación técnica orientado al fortalecimiento de capacidades institucionales y al abordaje de los retos del desarrollo del sector de las tecnologías de la información y la comunicación.

Entre sus modalidades de cooperación figuran la organización conjunta de cursos, talleres, mesas redondas y programas de formación especializada, así como el intercambio de expertos, docentes, personal técnico, información, documentación, estudios, publicaciones y proyectos conjuntos.

Por su parte, el memorándum de entendimiento con la CRC crea un marco no vinculante de cooperación técnica internacional para fortalecer mutuamente las capacidades de ambas instituciones frente a desafíos regulatorios actuales y futuros, además de promover vínculos profesionales y colaborativos entre sus equipos especializados.

Entre las áreas de cooperación identificadas con la CRC figuran la mejora regulatoria, los servicios digitales y OTT, la protección al usuario y a las audiencias, los modelos de conectividad para el cierre de la brecha digital, la calidad del servicio, las redes 5G y no terrestres, el desarrollo de redes 6G, la ciberseguridad para las telecomunicaciones, la compartición de infraestructura y las herramientas de medición, calidad e investigación.

El presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, afirmó que estas alianzas representan una oportunidad para seguir fortaleciendo la capacidad técnica de la institución y enriquecer la visión regulatoria del país mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas con organismos de referencia de la región.

“Estos acuerdos amplían la capacidad del Indotel para intercambiar conocimientos, aprender de experiencias comparadas y fortalecer su visión regulatoria en un entorno tecnológico cada vez más dinámico. La cooperación internacional es clave para seguir avanzando hacia un sector de telecomunicaciones más moderno, más competitivo y más conectado con el interés público”, expresó Gómez Mazara.

Ambos acuerdos comparten una lógica común: impulsar una cooperación técnica flexible, útil y alineada con las competencias de cada entidad, sin generar obligaciones jurídicas exigibles frente a terceros ni compromisos automáticos de transferencia de recursos.

En el caso de ASIET, las acciones concretas deberán formalizarse mediante anexos, cartas de entendimiento o programas específicos. En el caso de la CRC, la implementación dependerá de la compatibilidad con los marcos legales y reglamentarios de las partes y de la disponibilidad de recursos.

El acuerdo con ASIET también establece mecanismos de seguimiento mediante reuniones periódicas para evaluar las actividades en ejecución y proponer nuevas iniciativas, mientras que el memorándum con la CRC deja abierta la posibilidad de comunicar logros derivados de esta cooperación a través de informes conjuntos, publicaciones, eventos u otros medios.

Con estas acciones, Indotel refuerza su proyección internacional y consolida una ruta de cooperación que puede traducirse en mejores capacidades institucionales, mayor intercambio especializado y una visión más integrada de los desafíos que enfrenta hoy el ecosistema de las telecomunicaciones.