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Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), a través de su Dirección de Protección al Usuario (DPU), logró más de RD$17.1 millones en créditos a favor de los usuarios de servicios de telecomunicaciones durante el primer trimestre del 2026, como resultado de las gestiones realizadas en los procesos de validación de averías, solución de casos interpuestos por usuarios y mediación con las prestadoras.

Del monto total gestionado, RD$17,049,021.51 corresponden al renglón Avería Tipo 2, vinculado a créditos relacionados con averías que las prestadoras presentan de manera masiva y que afectan a un gran número de usuarios. Estos créditos, otorgados por las prestadoras, están contemplados en la normativa como el Reglamento General de Servicio Telefónico, y son gestionados por la Dirección de Protección al Usuario durante el proceso de validación de la solución de la avería.

En el desglose mensual, enero registró el mayor volumen de créditos gestionados, con RD$17,078,969.02. En febrero se registraron RD$89,138.47 y en marzo el monto fue de RD$17,982.02, para un acumulado trimestral de RD$17,186,089.51.

A través del Departamento de Asistencia al Usuario (DAU), Indotel gestionó RD$80,068.92 en créditos correspondientes a casos interpuestos por usuarios ante la institución por inconformidad o falta de respuesta de las prestadoras.

En tanto, el Departamento de Conciliación gestionó RD$56,999.08 en créditos en casos de pre-formalización trabajados por dicho Departamento dentro del proceso de mediación con las prestadoras, donde puede gestionarse algún tipo de crédito para conciliar con el usuario.

Asimismo, existen casos en los que, aun sin haber montos involucrados inicialmente, los analistas de ambos departamentos logran gestionar algún crédito como beneficio para el usuario.

Con estos resultados, Indotel evidencia la labor que realiza, a través de su Dirección de Protección al Usuario, en la gestión de créditos derivados de averías, reclamaciones y procesos de conciliación en favor de las personas usuarias de los servicios de telecomunicaciones.

Asimismo, una parte de estas devoluciones corresponde a las acciones tomadas ante averías registradas por empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, que afectaron a múltiples usuarios.

La Dirección de Protección al Usuario reafirma su compromiso de continuar trabajando en la defensa de los derechos de los usuarios, garantizando servicios más justos, transparentes y de calidad.