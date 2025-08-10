Por Julia Flores

Santo Domingo, República Dominicana. Cientos de personas residentes en el sector Capotillo del Distrito Nacional y zonas aledañas aprovecharon las ofertas de una amplia gama de productos que puso a su disposición el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), en el marco de una visita del presidente Luis Abinader a la comunidad.

La jornada de ventas fue supervisada por el presidente Abinader, quien recibió información del director del organismo, David Herrera Díaz, sobre los programas que ejecuta actualmente la entidad oficial.

Herrera Díaz explicó al mandatario que, siguiendo sus instrucciones, han continuado con los programas habituales de bodegas móviles y mercados de productores, y que además han implementado nuevas rutas, como la del “guineo a peso”, para llevar una gran variedad de alimentos a precios asequibles a los lugares más apartados del país.

El funcionario destacó que también están trabajando de la mano con los productores, con el objetivo de llevar los alimentos directamente del campo al consumidor, impactando positivamente a ambos sectores.

Con respecto a las ventas en Capotillo, Herrera Díaz informó que los residentes del barrio y zonas cercanas aprovecharon los precios especiales ofrecidos por Inespre, como arroz Selecto a 30 pesos la libra, cartones de huevos de 30 unidades a 160 pesos, cuatro libras de papas por 80 pesos, dos libras de ajo por 50, dos libras de cebolla por 80 y azúcar a 30 pesos la libra.

Agregó que también se ofrecieron sardinas Dimar a 70 pesos, leche de coco a 60, 400 gramos de habichuelas a 50 pesos, medio galón de aceite a 275, pollos enteros a 200 pesos, plátanos a 3 pesos la unidad, orégano molido en fundas a 45 pesos, así como una gran variedad de quesos y embutidos.