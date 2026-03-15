Inespre inicia venta de combos de habichuelas con dulce a RD$300

Por Julia Flores

Santo Domingo, República Dominicana. El Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) inició la venta de combos especiales para la preparación de habichuelas con dulce a RD$300.

La venta se realiza en el marco de la participación de la entidad en la Feria Agropecuaria Nacional 2026, que se celebra en la Ciudad Ganadera del Distrito Nacional.

La información fue ofrecida por el director de la institución, David Herrera Díaz, quien explicó que la iniciativa busca facilitar a las familias la elaboración de este tradicional postre de la temporada de Cuaresma y Semana Santa.

Herrera Díaz indicó que cada combo contiene los principales ingredientes necesarios para preparar las habichuelas con dulce, entre ellos leche evaporada, leche de coco, 800 gramos de habichuelas rojas, dos libras de azúcar, canela, galletas y vainilla.

El funcionario destacó que la medida forma parte de los programas que desarrolla el Inespre para garantizar el acceso a productos de la canasta básica a precios asequibles y continuar fortaleciendo el proyecto Hambre Cero, que ejecuta el gobierno del presidente Luis Abinader.

“Esta iniciativa busca que nadie se quede sin preparar sus habichuelas con dulce en esta temporada”, expresó el director del organismo.

Dijo que los combos están disponibles en el stand del Inespre dentro de la Feria Agropecuaria Nacional 2026, donde los visitantes también pueden adquirir otros productos alimenticios a precios especiales como parte de las jornadas de ventas populares que realiza la institución.

De su lado, el director de Programas del Inespre, Anibal Rosario, explicó que además de la Feria Ganadera, los combos de habichuelas con dulce se ofertan en los programas mercados de productores y bodegas móviles.

Así mismo, expresó, que, el próximo fin de semana el Inespre realizará su Ruta Alimentaria en la provincia de Pedernales, donde además de una amplia gama de productos, la población podrá adquirir su combo de habichuelas con dulce.

La venta de diversos productos del Inespre en la Ciudad Ganadera se extenderán hasta el 22 de este mes, cuando concluye la Feria Agropecuaria Nacional.