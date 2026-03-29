Informan SIE prometió revisar nuevo reglamento de paneles sobre techos

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Santo Domingo, D.N. La coalición RD100% Renovable informó que el superintendente de Electricidad, Andrés Astacio, prometió que ese organismo revisará antes del mes de mayo, el nuevo reglamento que regula la instalación de paneles solares sobre techos, con la finalidad de adaptarlo a la nueva coyuntura de crisis energética que vive el mundo y el país.

Indicó que esta promesa fue formulada por el superintendente Astacio en la reunión que sostuvo una delegación de la coalición con el alto funcionario del sector eléctrico el pasado miércoles, 18 de marzo, en la sede de la Superintendencia de Electricidad, SIE.

El superintendente recibió en esa ocasión a una delegación de RD 100% Renovable integrada por Miriam Cabrera, David Montes de Oca y Enrique de León.

Dijo que Astacio reconoció que el reglamento recién publicado en enero y que entrará en vigencia el próximo mes de mayo, ha quedado desfasado ante el advenimiento de la actual crisis energética provocada por la guerra de EUA e Israel contra la República Islámica de Irán.

La Superintendencia de Electricidad (SIE) aprobó el nuevo reglamento de generación distribuida mediante la Resolución SIE-007-2026-REG, de fecha 19 de enero del 2026, la cual dispone que entrará en vigencia el próximo mes de mayo.

RD 100% Renovable aseguró que el funcionario estuvo de acuerdo que en estos momentos se debe flexibilizar la normativa y que el Gobierno igualmente debe estimular con medidas de políticas públicas la colocación de paneles solares sobre techos.

“En ese sentido, Astacio se comprometió a plantearle al primer mandatario la posibilidad de que una parte del Bono Luz que asciende a cien millones de pesos al año, se utilice para apalancar financiamiento blando a los sectores populares, a fin de que puedan instalar paneles solares en sus casas”, afirmó.

Argumentó que esa medida generará electricidad que necesitan las familias y el país, reducirá el subsidio eléctrico y producirá recursos que las familias de bajos ingresos podrán utilizar para solventar otras necesidades.

También adujo que la medida contribuirá a reducir las emisiones de dióxido de carbono, que es la principal causa del cambio climático que amenaza gravemente al país a través de fenómenos climáticos extremos.

Manifestó que las cooperativas que participan en la coalición RD 100% Renovable están en la disposición de cofinanciar sistemas solares sobre techos con créditos blandos como parte de su política medioambiental y de respuesta al cambio climático.

La entidad aprovechó el encuentro para intercambiar con el superintendente la experiencia que ha desarrollado en Nizao, provincia Peravia, en el proyecto Convite Solar, en el cual la comunidad coloca los paneles solares en sus viviendas bajo supervisión de técnicos de la coalición.

Comunicaron que el superintendente Astacio ofreció la posibilidad de que miembros de las comunidades interesados en la instalación de paneles solares o electricistas empíricos, sean capacitados y certificados por la SIE.

La organización quedó impresionada por la gran receptividad mostrada por el superintendente de Electricidad, Andrés Astacio, y su comprensión sobre la necesidad de que el país acelere la transición energética hacia fuentes renovables como vía para obtener la seguridad y la soberanía energética.

Señaló que las demandas que había formulado la entidad ante el nuevo reglamento como la eliminación del cargo sobre uso de las líneas de transmisión eléctrica, de los requisitos para las instalaciones de sistemas solares en hogares de bajo consumo y del registro e inspección de los sistemas autónomos sin inyección de electricidad a las empresas distribuidoras, están completamente justificadas y reforzadas por la actual emergencia de la crisis energética global.

“Nos alegra que la SIE y nosotros coincidamos en que es una imperiosa necesidad de que todos los techos de este país, tanto de edificios públicos como escuelas, hospitales y oficinas, así como las viviendas, estén forrados de paneles solares”, comentó.

Planteó que si se cuenta con una regulación adecuada y con el estímulo del Gobierno, en muy poco tiempo y con una baja inversión se podrá generar desde los techos una parte importante de la electricidad que demanda el país.