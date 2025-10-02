Fuente Externa

Punta Cana, República Dominicana. – En el marco de la 20.ª Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), profesor Rafael Santos Badía, destacó la importancia de la capacitación técnica profesional como vía de acceso a empleos decentes y al emprendimiento en la República Dominicana.

El titular del INFOTEP destacó que la celebración de esta conferencia en el país tiene un valor trascendental, sobre todo porque uno de los ejes temáticos es la formación técnico profesional, considerada una piedra angular para el desarrollo y la empleabilidad.

En ese contexto, el funcionario señaló que la realidad nacional refuerza la importancia de este tema, ante retos como la deserción estudiantil universitaria y la necesidad de que los jóvenes encuentren en la formación técnica una opción concreta y rápida de inserción laboral.

Alianzas con empresas y formación dual

Santos Badía subrayó el impacto del modelo de formación dual, que combina capacitación en el INFOTEP con prácticas en empresas, como una de las estrategias más efectivas para la inserción laboral juvenil.

Actualmente, se desarrollan seis programas duales en hoteles de la zona de Punta Cana, beneficiando a decenas de jóvenes que reciben salario mínimo mientras se capacitan.

Asimismo, el INFOTEP prepara la formación de más de 2,000 trabajadores para un nuevo complejo hotelero que abrirá en marzo de 2026 y generará más de 6,000 empleos directos en la región Este del país.

Innovación tecnológica y nuevos oficios

El funcionario resaltó los avances en la alfabetización digital, la enseñanza de inglés y el fortalecimiento de carreras vinculadas a la economía digital, como ciberseguridad, desarrollo de software, análisis de datos y videojuegos, todas con una duración de menos de un año.

“No todo es 4.0. También necesitamos plomeros, electricistas, mecánicos y barberos. Muchos de estos oficios se han perdido y hoy son suplidos por mano de obra extranjera. El INFOTEP ha lanzado una ofensiva para cubrir este déficit con programas de alfabetización vinculados a la formación en habilidades laborales”.

Compromiso con el desarrollo

El director general aseguró que la institución continuará expandiendo su alcance en alianza con empresas, ministerios y organismos internacionales, reafirmando la confianza en la formación técnico profesional como motor de movilidad social.

“Estamos tratando de que se haga una narrativa del prestigio que puede tener un técnico profesional. Un egresado del INFOTEP no tiene nada que envidiar a ningún otro profesional”, concluyó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante su participación en el programa El Gobierno de la Mañana, transmitido por la Z101 desde Punta Cana.

45 aniversario del INFOTEP

En este 2025, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) celebra con orgullo su 45 aniversario, consolidado como la institución líder en la capacitación técnico-profesional de la República Dominicana. Desde su creación en 1980, fruto de la alianza tripartita entre el Estado, los empleadores y los trabajadores, ha impactado de manera directa la vida de más de 13 millones de personas, convirtiéndose en un pilar del desarrollo económico y social del país.

Lo que comenzó hace cuatro décadas y media con apenas ocho centros propios, hoy se ha transformado en una red de 58 recintos especializados distribuidos en todo el territorio nacional, dotados de tecnologías de vanguardia y programas formativos de alto impacto.

Este crecimiento refleja el compromiso del INFOTEP con la innovación, la inclusión y la preparación de la fuerza laboral dominicana para los desafíos del presente y del futuro.