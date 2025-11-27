Fuente Externa

Santo Domingo. –El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) realizó la Graduación Ordinaria del Gran Santo Domingo, entregando 2,097 nuevos técnicos formados en más de 60 áreas de alta demanda, un aporte que su director general, Rafael Santos Badía, definió como “una inyección directa de productividad, innovación y dinamismo para la economía dominicana”.

Al pronunciar el discurso central, Santos Badía destacó el profundo impacto socioeconómico que representa esta cohorte, afirmando que la formación técnico profesional contribuye directamente a mayores niveles de competitividad, mayor calidad en los servicios, innovación, y fortalecimiento del capital humano, elementos que soportan el crecimiento sostenido de la República Dominicana.

“Cada uno de estos 2,097 técnicos significa más empleos, más productividad y más crecimiento económico para la nación. Hoy entregamos profesionales que llegan listos para fortalecer la industria, los servicios, la tecnología, la salud y, de manera especial, la economía creativa y el cine dominicano, un sector que vive una etapa de expansión y que requiere talento técnico especializado”, indicó.

De este total, 1,321 egresados corresponden a la Dirección Regional Metropolitana y 558 a la Dirección Regional Oriental, para un porcentaje de 64.1 % de mujeres y el 35.9 % de hombres, reflejando una amplia participación femenina en los programas de formación.

Además, 218 docentes fueron formados en el programa Facilitador de Procesos de Enseñanza y Aprendizaje Centrados en el Participante.

Los egresados ingresan a un mercado laboral que demanda urgentemente técnicos calificados en sectores como manufactura, logística, salud, servicios, tecnología, industrias creativas y economía digital.

194 jóvenes recibieron sus títulos de técnicos tras completar capacitaciones para industria cinematográfica.

Uno de los pilares del impacto económico destacado en esta graduación es la entrega de 194 técnicos especializados para la industria cinematográfica, formados mediante un acuerdo con la DGCINE y el Ministerio de Trabajo.

Estos profesionales fueron capacitados en modalidades de habilitación, complementación y formación puntual, cubriendo áreas que van desde producción y asistencia técnica hasta aspectos logísticos y operativos de la industria audiovisual.

Santos Badía resaltó que este aporte fortalece un sector en crecimiento acelerado.

“El cine dominicano necesita técnicos; sin ellos no hay rodajes, no hay producción, no hay industria. Hoy entregamos el capital humano que permitirá que este sector siga generando empleos, atrayendo inversión y posicionando al país como un destino competitivo para producciones internacionales”.

103 jóvenes encaminados al título de Técnico Superior

Santos Badía resaltó la importancia de los convenios interinstitucionales que han permitido que 63 participantes completaran su primer año de estudios en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en carreras como Desarrollo de Aplicaciones Multiplataformas, Diseño Gráfico, Logística, Publicidad y Medios Digitales, así como Redes y Comunicación de Datos.

Asimismo, 40 participaron en programas ofertados a través del Instituto Politécnico Loyola, en áreas como Redes y Seguridad Informática, Electricidad Industrial, Procesamiento de Alimentos, Mecatrónica y Desarrollo de Software.

Gracias a estos acuerdos, los egresados tendrán la oportunidad de continuar su formación en las mismas instituciones hasta alcanzar un título de Técnico Superior, consolidando sus conocimientos y ampliando sus oportunidades profesionales.

Compromiso cumplido: calidad formativa garantizada

Durante el acto, el director general destacó también el cumplimiento del compromiso asumido con un grupo de 90 participantes de la carrera Auxiliar de Enfermería, quienes habían sido afectados por un engaño en un centro no calificado.

Este grupo recibió un reforzamiento de más de 500 horas, logrando que el 100% obtuviera formación de calidad y alcanzara con éxito su título técnico, conforme a los estándares del INFOTEP.

El resultado fue posible gracias a la colaboración entre el Centro Operativo del Sistema (COS) ITERON y la Dirección Regional Metropolitana.

Formación que transforma vidas y comunidades

Santos Badía subrayó que el INFOTEP continúa ampliando su cobertura a través de 63 centros propios, más de 50 talleres móviles y más de 200 Centros Operativos del Sistema, garantizando que la formación llegue a “donde vive la gente”.

“Los títulos que entregamos hoy no son un punto final; son la llave de nuevas oportunidades. Con estas competencias, nuestros técnicos podrán insertarse en el mercado laboral, emprender, especializarse y transformar sus vidas y las de sus familias”.

Concluyó recordando que la formación técnico profesional es una herramienta de movilidad social.

Graduaciones en todo el país

El INFOTEP ya realizó la graduación ordinaria de la Regional Cibao el pasado 12 de noviembre y tiene programadas las ceremonias correspondientes a las Regionales Sur, Valdesia y Este para el mes de diciembre.