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La Herradura, Santiago. – El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y la Universidad ISAiniciaron un proceso de evaluación de su alianza estratégica con el objetivo de fortalecer la formación de técnicos capacitados para el sector agropecuario y ampliar la oferta de programas técnico-profesionales en áreas clave para la productividad nacional.

Durante un encuentro encabezado por la directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda, ambas instituciones analizaron los mecanismos de colaboración vigentes, con miras a consolidar y proyectar nuevas iniciativas desde el Centro Operativo del Sistema (COS) Huáscar Rodríguez Herrera, ubicado en el campus universitario.

El encuentro también sirvió para reafirmar el papel del INFOTEP en el fortalecimiento del sector agropecuario del país, mediante programas de formación alineados con las políticas públicas impulsadas por el gobierno del presidente Luis Abinader, orientadas a dinamizar, modernizar y hacer más competitivo este sector estratégico.

Morla Pineda destacó que la formación de técnicos calificados representa un aporte directo al desarrollo económico nacional.

“Desde el INFOTEP, nuestra contribución se centra en capacitar personal altamente calificado que pueda responder a los desafíos productivos del campo dominicano. La alianza con la Universidad ISA permite unir esfuerzos académicos y formativos, fortaleciendo competencias técnicas y promoviendo la innovación en el sector agropecuario, con miras a elevar su productividad y sostenibilidad”, expresó.

Asimismo, subrayó que este tipo de formación garantiza que la mano de obra cuente con las habilidades necesarias para impulsar la eficiencia y competitividad de la agricultura nacional.

Por su parte, autoridades de la Universidad ISA indicaron que el sector agropecuario atraviesa un proceso de transformación impulsado por la incorporación de tecnologías digitales, la automatización y la sostenibilidad, lo que exige personal con competencias técnicas actualizadas.

En ese sentido, manifestaron su interés en desarrollar de manera conjunta diplomados, cursos especializados y programas de formación técnica, incluyendo la posible implementación de carreras de doble titulación, orientadas a la innovación productiva.

Más de una década de impacto formativo

Entre 2015 y 2025, un total de 3,375 personas han sido capacitadas en el marco del convenio entre ambas instituciones, en áreas como agropecuaria, electricidad, plomería, albañilería y servicios. Esto ha contribuido al fortalecimiento del capital humano y al desarrollo de competencias técnicas esenciales para el sector productivo.

Representación institucional

La delegación del INFOTEP estuvo integrada por el subdirector Luis Manuel Rodríguez; la directora regional Cibao Norte, Desoaris D’ Aza; la directora de Administración y Finanzas, Bilma Erazme; la directora de Gestión Humana, Margarita Aquino; y la directora de Comunicaciones, Desiré Martínez, entre otros.

Por la Universidad ISA participaron el vicerrector Administrativo y Financiero, Nelson Guzmán; la vicerrectora Académica, Anabel Then; la vicerrectora de Investigación, Postgrado y Educación Permanente, Josefina Rosario; y la vicerrectora de Desarrollo y Vinculación Institucional, Cindy Cristóbal.