Inicia este jueves la Conferencia del Poder Judicial 2026

Por PJ

Inicia este jueves en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este la Conferencia del Poder Judicial 2026, evento que en su parte inaugural estará encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader; y el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina.

El evento tendrá lugar del 9 al 11 de abril, con participación de expertos nacionales y extranjeros en diferentes ramas. Asimismo, contará con la participación de jueces, autoridades públicas, legisladores, empresarios, la comunidad jurídica, la academia, sector privado, sociedad civil y organismos internacionales.

La conferencia funcionará como el principal espacio de articulación del Plan Justicia del Futuro 2034, orientado a evaluar avances, identificar desafíos y construir propuestas para el fortalecimiento del sistema de justicia.

Durante los tres días se desarrollará una agenda que integrará conferencias magistrales, paneles, sesiones de trabajo y foros multisectoriales, con énfasis en temas de gobernanza, reformas estructurales y justicia abierta.

El espacio permitirá dar seguimiento al Plan Justicia del Futuro 2034, mediante la revisión de resultados, la definición de prioridades y la formulación de iniciativas con participación amplia.

Como parte de la programación, se presentará “El Camino de la Justicia”, una experiencia inmersiva que permitirá a los asistentes conocer, de forma interactiva, la evolución y transformación del sistema de justicia dominicano, mediante recursos audiovisuales y estaciones temáticas.

En este sentido, se invita a la ciudadanía a participar de tan importante evento, al cual se puede acceder, tanto para información general, como para registro, agenda y espacios, o a través del portal oficial del Poder Judicial: https://poderjudicial.gob.do/

El programa

El programa de la Conferencia cuenta con expositores, clases magistrales, paneles, conferencias y ágoras, y se desarrollará en los 4 niveles de la Ciudad Judicial Santo Domingo Este. En el primero se abordará una Experiencia Inmersiva; en el segundo, se verán temas de Optimización del Proceso Penal; mientras que en el tercero se realizarán Conversaciones Relevantes, y en el cuarto piso se tratarán Reformas Estructurales, Buenas prácticas del sistema judicial estadounidense (Best Practices of the U.S. Judicial System), Justicia Abierta y el Bootcamp Innovación para la Justicia.