Inician proceso de titulación en cinco sectores de El Carril de Haina, provincia San Cristóbal

En esta primera etapa se proyecta entregar más de 750 certificados de títulos de propiedad para beneficiar a 3,000 personas, ocupantes de viviendas y solares.

Haina, provincia San Cristóbal. – La Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT) junto a Bienes Nacionales (BN) dejaron iniciados los trabajos de titulación en el distrito municipal El Carril, municipio de Haina, provincia San Cristóbal; donde se proyectan entregar más de 750 certificados de títulos definitivos de propiedad gratuitamente.

Los trabajos que iniciaron este miércoles impactarán a 3 mil personas, ocupantes de viviendas y solares, que por décadas habían demandado del gobierno la regularización de sus hogares.

Al encabezar el acto de lanzamiento, el director ejecutivo de la UTECT, Duarte Méndez Peña, explicó que estos comunitarios tenían más de 40 años esperando e indicó que para hacer realidad este sueño, el presidente Luis Abinader dispuso el inicio del proceso de titulación de manera gratuita para todas las personas que ocupan de manera irregular inmuebles propiedad del Estado Dominicano.

“Con el objetivo de llevar a cabo la titulación en esta comunidad del Carril de Haina de la provincia de San Cristóbal, hoy la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos deja iniciados los trabajos técnicos, sociales y legales, hasta concluir con la entrega de los certificados de títulos que vamos a trabajar en esta comunidad. La cantidad estimada para titular en esta primera fase es de 750 certificados de títulos, que beneficiarán a más de 3 mil personas en esta comunidad del El Carril”, dijo Méndez Peña.

En la actividad que contó con la presencia masiva y entusiasta de los comunitarios, el funcionario comunicó que las brigadas de la UTECT trabajarán en las parcelas 106-A-1, 106-A-2 y 194-B del Distrito Catastral No. 28; beneficiando a los residentes de los sectores de El Calvario, El Caliche, Arenoso, La Pared y Barrio Nuevo, de El Carril de Haina, provincia San Cristóbal.

Méndez presentó al agrimensor Antonely Díaz Lebrón, responsable de supervisar los trabajos de levantamientos parcelarios de las brigadas, que medirán los linderos de las viviendas y solares en una jornada laboral completa.

«Hoy mismo nuestros equipos se quedan aquí para iniciar con los trabajos de levantamiento catastral y siempre estarán debidamente uniformados. Solo ellos están autorizados a solicitarles los documentos requeridos para las distintas fases del proceso de titulación», puntualizó.

Méndez Peña exhortó a los líderes comunitarios, juntas de vecinos y a los grupos religiosos a que participen activamente para el éxito de los operativos, informando a la comunidad para que estén presentes en sus hogares durante las visitas de las brigadas de la UTECT para los levantamientos parcelario y el censo social, así como la convocatoria para la firma de los actos de donación, pues esto permitirá que el proceso sea más rápido, eficiente y transparente.

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por la gobernadora de la provincia de San Cristóbal, Pura Casilla, quien destacó el impacto del Plan Nacional de Titulación que lleva a cabo el presidente Luis Abinader en todo el país.

“Ya ustedes podrán dormir tranquilos, van a poder disfrutar de los nietos y salir sin el temor de que cuando regresen a su hogar van a encontrar que están desalojados o que alguien invada su propiedad”, indicó la gobernadora.

Mientras que el senador de la provincia, Gustavo Lara, sostuvo que el proceso de titulación es uno de los ejes centrales de la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, porque con esta acción se dignifica las vidas de las familias dominicanas.

“Aquí en El Carril, Duarte, dígaselo al presidente, esto no solamente es un simple acto de lanzamiento de titulación, esto es un acto de justicia y dignidad para miles de familias que por muchos años no dormían pensando que podían ser desalojados por personas que pretendieron usurpar sus derechos que no les confieren”, apuntó el legislador.

En tanto, el alcalde de El Carril de Haina, Juan Cerón, agradeció al presidente Luis Abinader, a los funcionarios y líderes comunitarios por este momento tan especial de ver llegar la titulación a su comunidad.

“Nuestro excelentísimo presidente Luis Abinader se comprometió con nosotros, lo prometimos, los asumimos, los gestionamos, insistimos, persistimos y lo logramos a partir del día de hoy”, indicó Cerón.

La bendición del acto realizado en el Centro Comunal Catalina Agüero estuvo a cargo del Pastor Luis Israel Pozo, de la Iglesia Asamblea de Dios Bethel, donde asistieron los diputados, Margarita Tejeda, Yaquelin Montero y el subdirector de la Regional Sur de la UTECT. Marino Vílchez, entre otras personalidades de la provincia de San Cristóbal y El Carril de Haina.