Por Tony Reyes

Las Indias Basketball Club celebrarán este miércoles 29 de octubre el torneo femenino en dos categorías 3×3 auspiciado por la Pescadería Wanda y el Periódico el Regional.

La esperada actividad está programada para las tres de la tarde en el emblemático club Juan Pablo Duarte del populoso sector las Flores.

Los detalles fueron ofrecidos por el profesor Danilo Monegro director general de la prestigiosa organización principal entidad deportiva del basket femenino nacional quien resaltó que existe mucho entusiasmo para el inicio del torneo,.

Dijo que el evento deportivo estaba programado para celebrarse en la semana pasada pero las constantes lluvia de la tormenta Melissa impidieron que el evento se realizará.

“Gracias a dios que las lluvias han cedido un poco para que arranquemos con nuestro gran evento de basket modalidad 3×3 este miércoles 29 de enero”.

Agradeció a la empresa Pescadería Wanda por el gran respaldo para el montaje del torneo que será efectuado en las categorías infantil y libre respectivamente.

“La Pescadería Wanda se ha convertido en el paño de lagrima del basket 3×3 regional ya que ha estado apoyando eventos deportivos en las Terrenas, San Francisco de Macorís, en Castillo y otras demarcaciones” enfatizó Monegro.

Informó que las ganadoras de los primeros lugares estarán recibiendo medallas donadas por la Pescadería Wanda y el Periódico el Regional.