Inmigrantes ‘devoradores de perros’ y choques por Ucrania: ¿De qué se acusaron Harris y Trump?

Este martes, la actual vicepresidenta de EE.UU. y candidata demócrata, Kamala Harris, y su rival, el expresidente y candidato republicano, Donald Trump, se encontraron por primera vez en un debate cara a cara para las elecciones presidenciales de noviembre.

Estos son los puntos clave del debate Harris-Trump.

Inmigrantes

Trump acusó a la Administración Biden por sus políticas migratorias. «Lo que le han hecho a nuestro país al permitir que estos millones de millones de personas vengan a nuestro país», dijo. «Es muy vergonzoso. En Springfield, las personas que han llegado se están comiendo a los perros, a los gatos. Se están comiendo a las mascotas de la gente que vive ahí», agregó.

Por su parte, Harris aseguró que apoyó un proyecto de seguridad fronteriza del Senado, que pretendía enviar 1.500 agentes fronterizos extra para ayudar a reducir el flujo de fentanilo y procesar a las organizaciones criminales transnacionales. Sin embargo, Trump «mató el proyecto», aseguró.

Armas

La vicepresidenta «tiene un plan para confiscar las armas de todo el mundo», aseveró Trump, mientras que Harris sostuvo que ella y Tim Walz, candidato demócrata a la vicepresidencia, son propietarios de armas. «No vamos a confiscar las armas de nadie», aclaró.

«Nación fracasada»

Concluyendo su actuación, Trump acusó a Harris de no haber cumplido sus funciones como vicepresidenta lo que llevó al «fracaso» de EE.UU. «Ella ha estado allí durante tres años y medio. Han tenido tres años y medio para arreglar la frontera. Han tenido tres años y medio para crear empleos y todas las cosas de las que hablamos. […] Debería irse ahora mismo, ir a esa hermosa Casa Blanca, ir al Capitolio, reunir a todos y hacer las cosas que quiere hacer, pero no ha hecho. Y no hará», señaló. «Somos una nación fracasada. Somos una nación que está en serio declive. Se están riendo de nosotros en todo el mundo», añadió.

Conflicto ucraniano

Trump afirmó que detener el conflicto entre Rusia y Ucrania es de interés para EE.UU., al tiempo que manifestó que bajo su presidencia nunca habría estallado. «Quiero que la guerra termine, quiero salvar las vidas de quienes están siendo asesinados inútilmente por millones», dijo el exmandatario.

Además, afirmó que Biden no logró evitar el conflicto. «Cuando vi a Putin, después de irme […], reuniendo soldados, dije: ‘Oh, [Joe Biden] debe estar negociando, debe ser un punto fuerte de negociación’. Bueno, no lo era. Porque Biden no tenía idea de cómo hablar con él, no tenía idea de cómo detenerlo. Ahora tienen millones de personas muertas. Y solo está empeorando y podría conducir a una tercera guerra mundial».

Por su parte, Harris acusó a Trump de «admirar a dictadores» y habló de la importancia de apoyar a Ucrania para defenderse. «Entienden por qué nuestros aliados europeos y nuestros socios de la OTAN están tan agradecidos de que ya no sea presidente», declaró Harris, y agregó que, en ese caso, las fuerzas rusas ya se habrían instalado en Kiev.

Relaciones con Rusia

A continuación, el expresidente sostuvo que él conoce «muy bien» al presidente ruso, Vladímir Putin, que tienen relaciones «buenas» y que el líder ruso lo respeta. Asimismo, calificó a Harris de negociadora «horrible». «La enviaron a negociar con [el líder del régimen ucraniano, Vladímir] Zelenski y Putin, y lo hizo, y la guerra comenzó tres días después», argumentó.

En el mismo sentido, Trump indicó que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, había expresado que EE.UU. necesita al candidato republicano como presidente, ya que China, Corea del Norte y Rusia «tenían miedo» de Trump. «Viktor Orbán lo dijo: la persona más respetada y más temida es Donald Trump», añadió.

Según Trump, Biden «ni siquiera ha hecho una llamada telefónica a Putin en dos años». «No ha hablado con nadie. Ni siquiera lo intentan», reiteró.

En respuesta, Harris acusó a Trump de querer renunciar a Ucrania y negarse a brindarle asistencia en aras de la amistad con Putin. «La razón por la que Donald Trump dice que esta guerra terminaría en 24 horas es porque la abandonaría [a Ucrania]».

Relaciones con China

La candidata demócrata acusó a su rival de «vender» al país a Pekín. «La Administración Trump generó uno de los mayores déficits comerciales que hemos visto en la historia de Estados Unidos. Invitó a las guerras comerciales. […] Terminó vendiendo chips estadounidenses a China para ayudarlos a mejorar y modernizar su Ejército. Básicamente, nos vendió», aseveró.

Por su parte, Trump criticó las acciones de los demócratas en la esfera de producción de automóviles. «Perdieron 10.000 empleos en la industria manufacturera el mes pasado. Todos se van. Están construyendo grandes plantas automotrices en México, en muchos casos propiedad de China. […] Creen que van a vender sus autos a los Estados Unidos debido a esta gente. Lo que le han dado a China es increíble. Pero no vamos a permitirlo. Vamos a poner aranceles a esos autos para que no puedan entrar a nuestro país porque matarían a los Trabajadores Automotrices Unidos», aclaró.

Conflicto entre Israel y Gaza

En cuanto al conflicto entre Israel y la Franja de Gaza, Harris aseveró que «debe terminar de inmediato». «Necesitamos un acuerdo de alto el fuego y que los rehenes salgan. Seguiremos trabajando día y noche para eso. […] Debemos trazar un rumbo hacia la solución de los dos Estados», dijo.

Sin embargo, Trump señaló que Harris «odia» al país hebreo. «Si ella es presidenta, creo que Israel, dentro de dos años, no existirá», indicó. «Al mismo tiempo, a su manera, odia a la población árabe, porque todo el lugar va a explotar. Los árabes, el pueblo judío, Israel desaparecerán», dijo Trump, a lo que Harris respondió: «Eso no es cierto, en absoluto. Toda mi carrera y mi vida he apoyado a Israel y al pueblo israelí».

Afganistán

En cuanto a la retirada de EE.UU. de Afganistán en agosto de 2021, Harris defendió la decisión de la Administración de Biden y criticó a Trump por la forma en que negoció un plan de paz con los talibanes.

Por su parte, el exmandatario estadounidense hizo valer las conversas con los talibanes y condenó a la Administración de Biden por su gestión en los últimos días de la guerra. «Tuvimos un acuerdo negociado por Mike Pompeo, fue un acuerdo muy bueno. La razón por la que era bueno era que íbamos a salir. Hubiéramos salido antes, pero no hubiésemos perdido a los soldados, no hubiésemos dejado atrás a muchos estadounidenses», declaró.

Economía

Trump prometió «reducir los impuestos de forma muy sustancial y crear una gran economía». Además, agregó que el país «hizo un trabajo fenomenal con la pandemia».

A su vez, Harris afirmó que el plan de su rival republicano «empeorará la economía» de EE.UU. y acusó a Trump de estar más interesado en sí mismo que en la gente. La vicepresidenta aseguró que pretende ayudar a las familias estadounidenses con planes para hacer que la vivienda sea más asequible y expandir el crédito fiscal por hijo, mientras prometió construir una «economía de oportunidades».

Abortos

Trump llamó «radicales» a los demócratas en materia de aborto. «Su candidato a vicepresidente dice que el aborto en el noveno mes está absolutamente bien. También dice que la ejecución después del nacimiento, es una ejecución, porque ya no es aborto, porque el bebé ya nació, está bien», afirmó.

Por su parte, Harris advirtió de los peligros que afrontan las mujeres embarazadas, algunas sobrevivientes de violación, cuando intentan obtener atención médica, y atacó a su oponente, advirtiendo que firmará una prohibición nacional del aborto. «El Gobierno y Donald Trump ciertamente no deberían decirle a una mujer qué hacer con su cuerpo», aseveró.

Comentarios de las campañas

La campaña de Trump lo dio como «el claro ganador» del debate, vaticinando que va a vencer en las presidenciales tras exponer «el abismal historial de fracasos de Kamala Harris que ha perjudicado a los estadounidenses durante los últimos cuatro años».

El candidato republicano transmitió su visión de cómo impulsaría la economía, haría segura la frontera y pondría fin a la delincuencia, mientras que la visión de Harris «fue un oscuro recordatorio de las políticas opresivas» de Biden «que ella quiere continuar». «Alta inflación, una frontera porosa que permite a criminales y terroristas cruzarla, y ser blanda con el crimen, esto es lo que Kamala representa», concluyó la campaña de Trump en un comunicado.

Por su parte, la campaña de Harris declaró que la vicepresidenta quiere una segunda ronda de debate con Trump. «El pueblo estadounidense pudo ver la elección que enfrentará este otoño en las urnas: entre avanzar con Kamala Harris o retroceder con Trump. […] La vicepresidenta Harris está lista para un segundo debate. ¿Donald Trump lo está?», dijo la presidenta de la campaña Jen O’Malley Dillon.

Impresión de observadores

Varios políticos notaron que los presentadores del debate no fueron imparciales y atacaron a Trump junto con su rival. «Los moderadores bien podrían estar en la nómina del Comité Nacional Demócrata. Esto es ridículo. Este es el peor debate moderado de la historia», escribió el senador Lindsey Graham en su página de X. Igualmente, el político republicano Vivek Ramaswamy comentó: «Este es un formato de debate interesante: tres contra uno».

Por su parte, el mismo Trump expresó su satisfacción por la conversación. «Creo que fue mi mejor debate, ¡especialmente porque fue tres contra uno!», publicó Trump en su red social Truth Social.

Asimismo, según observó CNN, Trump habló más que Harris durante el debate y terminó cinco minutos por delante. El discurso del expresidente fue de unos 42 minutos y 52 segundos, mientras que la vicepresidenta habló durante 37 minutos y 36 segundos, aproximadamente.

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, calificó el debate de «un espectáculo realizado por personas que evidentemente no tienen ninguna responsabilidad por sus palabras».

En el mismo contexto, la vocera comparó el debate con una pelea entre dos luchadores o boxeadores en el Titanic, tras la cual empiezan a discutir quién ganó sin pensar en lo que sucede con la nave.

Para el evento, de 90 minutos, organizado por ABC News, se establecieron reglas especiales. Así, el micrófono solo funcionó para el candidato que estaba respondiendo en ese momento a la pregunta, formulada solamente por los moderadores del evento; en cuanto el turno de palabra pasaba a otro candidato, el micrófono se apagaba. Además, en la sala no hubo público y el personal de campaña no pudo interactuar con los candidatos.

En los sondeos realizados a mediados de agosto, Harris tenía una ventaja de varios puntos sobre Trump a nivel nacional. Sin embargo, recientes encuestas muestran una carrera igual de reñida en los principales estados indecisos.

El debate tuvo lugar después del atentado contra Trump y la retirada de Joe Biden, el mandatario actual de EE.UU., de la carrera presidencial, quien decidió declinar su candidatura tras el fracaso del debate con Trump a finales de junio.