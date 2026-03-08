Instan a ADP y demás sectores del país a incorporarse a la reforma educativa convocada por el Presidente de la República

Santo Domingo, D.N. El primer secretario general y fundador de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, profesor Enrique de León, instó a sus compañeros de gremio, al magisterio nacional y a los demás sectores del país a incorporarse al proceso de reforma de la educación dominicana convocado el pasado 27 de febrero, por el presidente de la República, Luis Abinader, en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional.

Explicó que el presidente Abinader en su discurso del 27 de febrero pasado, calificó este proceso de patriótico y comprometió a su Gobierno a realizar consultas con todos los sectores de la Nación para finalmente lograr que la educación dominicana pueda contribuir al desarrollo integral, sostenible y resiliente de República Dominicana.

“Acogemos este llamamiento con el mismo entusiasmo con que fuera expresado por el primer mandatario de la Nación, e invitamos a todos los sectores que han sido convocados a que se integren a este proceso, en especial a todos los docentes del país encabezados por nuestra gloriosa y combativa Asociación Dominicana de Profesores, ADP”, afirmó.

El profesor de León declaró que participará en este proceso desde sus propios puntos de vista, con independencia de criterio, y a la vez con absoluto respeto a las posiciones de los demás y con las más firme decisión de concertar los acuerdos más progresistas y más convenientes para alcanzar una nueva educación que genere nuevas ciudadanas y ciudadanos plenamente comprometidos con la sociedad y poseedores de las capacidades para contribuir al desarrollo del país en el contexto de la cuarta revolución científico tecnológica.

Estimó que es importante que en este proceso convocado por el presidente de la República, además de que integre todos los sectores, parta de todas las experiencias que se han realizado en los últimos años para reformar el sistema educativo.

Señaló que en este futuro proceso de reforma se debe tomar en cuenta muy especialmente el Pacto Nacional para la Reforma Educativa (2014-2030), la propuesta de nueva Ley Orgánica de Educación para reemplazar la Ley General de Educación, 66-97, elaborada por una comisión conformada por diversos sectores del país con el auspicio del Ministerio de Educación, MINERD, la propuesta de reforma de la Ley No 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el reciente Plan Horizonte 2030, y la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, 1-12.

Exhortó a que entre las autoridades y todos los sectores del país se propicien las mejores condiciones para que este proceso se desarrolle con la máxima participación, de forma democrática, construyendo consensos, y con el interés común de que en el futuro próximo se viva en la República Dominicana en pleno desarrollo, con prosperidad y bienestar para todas y cada una de las dominicanas y los dominicanos.

Enrique de León

Secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP,

1970-1975.